Explora Journeys continue sa montée en puissance

"La première étape, rappelle Patrick Pourbaix, c'était d'attirer la clientèle américaine qui représente 50 % du marché de la croisière de luxe". La seconde étape, c'était de développer la clientèle européenne. " C'est , dit-il, une tache plus fastidieuse car la clientèle que nous recherchons, c'est celle qui fréquente les palaces. Elle n'a pas encore l'habitude de faire des croisières".



Cependant, le succès point à l'horizon, selon Patrick Pourbaix. Car "plus de la moitié de ceux qui sont partis avec Explora Journeys ont réservé une deuxième croisière en descendant du bateau".



Il insiste : "C'est un grand succès et c'est très encourageant. Le produit plaît énormément. A bord, la gastronomie est vraiment le top ! Ce que fait Franck Garanger (cet Angevin, Maître Cuisinier de France, a été recruté pour créer l’offre culinaire d'Explora journeys. NDLR) b[est extraordinaire !".



Patrick Pourbaix regrette cependant qu'un projet comme celui d'Explora Journeys ne soit pas toujours bien compris en France.



"Nous ne sommes pas du tout dans l'exploration. Nos bateaux sont des palaces flottant. Ils cochent toutes les cases de cette catégorie. Ils ont la taille suffisante pour offrir plusieurs restaurants, un centre de bien-être complet incluant de la thalasso, 4 piscines extérieures et une dizaine de jacuzzis".



"Sur nos bateaux, le personnel est à votre disposition. Mais les passagers sont tranquilles. Ce sont, pour beaucoup, des PDG qui mènent une vie trépidante et veulent se ressourcer. Les escales sont cools, pas forcément très hautement culturelles. Avec Explora Journeys, la première destination, c'est le bateau".