Minor Hotels lance 4 nouvelles marques pour accélérer la croissance !

Le groupe hôtelier Minor lance quatre nouvelles marques d'hôtels dans le cadre d'une expansion stratégique de son portefeuille destinée à relancer sa croissance.Ces nouvelles marques lui permettront de proposer deset de se développer sur de nouveaux marchés.La première de ces nouvelles marques estAncré dans l'héritage du restaurant emblématique de Piccadilly, The Wolseley Hotels est uneChaque hôtel se veut "" où les rituels sont raffinés, les histoires personnalisées et les plaisirs offerts avec sincérité et grâce.Les hôtels Wolseley ont l'ambition de proposer des espaces. Elle s'adresse aux voyageurs qui recherchent des séjours extraordinaires célébrant l'expression personnelle et la distinction raffinée. Chaque établissement est un monde à part, choisi pour sa rareté et sa capacité à offrir quelque chose de singulier aux clients. Les établissements de la Minor Reserve Collection proposent à leurs hôtes des séjours finement pensés et sur mesure, alliant l'innovation et l'hospitalité ancestrale.. Ce sera une collection mondiale d'hôtels indépendants conçus pour ceux qui recherchent l'excellence culinaire et liens sociaux authentiques. Chaque hôtel propose des expériences personnalisées, aussi bien des itinéraires guidés par des initiés, que des repas riches en anecdotes ou des rencontres qui rassemblent les gens.Enfin,, propose des séjours amusants et abordables, confortables et pratiques, avec un minimum de complications. Les clients peuvent s'attendre à une expérience hôtelière rafraîchissante et économique, avec un service sans faille, une bonne nuit de sommeil et les dernières technologies dans les villes les plus appréciées du monde.