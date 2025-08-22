TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Feria Kazemi nommée Directrice de la Communication de The Peninsula Hotels

Une expertise internationale reconnue


The Peninsula Hotels accueille une nouvelle figure à la tête de sa communication. Experte en relations internationales et en stratégie de marque, Feria Kazemi prend ses fonctions à Hong Kong après plus de dix ans d’expérience dans le voyage et la tech, notamment chez Google, et Tripadvisor.


Rédigé par le Lundi 25 Août 2025

Feria Kazemi, Directrice de la Communication - ©The Peninsula Hotels
The Peninsula Hotels a annoncé le 30 juillet, la nomination de Feria Kazemi au poste de Directrice de la Communication.

Originaire du Canada, Feria Kazemi a quitté le Royaume-Uni plus tôt cette année pour rejoindre le siège mondial du groupe à Hong Kong.

Feria Kazemi apporte à ce rôle plus de dix ans d’expérience dans la communication internationale, acquise dans les secteurs du voyage et de la technologie.

Avant de rejoindre The Peninsula, elle a occupé le poste de Responsable de la Réputation et des Relations industrielles pour la région EMEA chez Google, à Londres. Elle a également été Responsable Communication Senior chez Tripadvisor et sa filiale Viator.

Sa carrière a débuté au sein du gouvernement de l’Ontario, où elle assurait la gestion des relations médias, avant de rejoindre Apple à Toronto pour gérer la communication de son siège social.

The Peninsula Hotels : renforcer la notoriété de la marque

À ses nouvelles fonctions, Feria Kazemi sera chargée de diriger des campagnes mondiales visant à renforcer la notoriété de la marque The Peninsula Hotels.

Elle s’appuiera sur des contenus, les earned media et des partenariats stratégiques pour promouvoir l’enseigne.

"C’est un immense plaisir pour moi de rejoindre les équipes exceptionnelles de The Peninsula Hotels", déclare Feria Kazemi. "Faire partie d’une entreprise dotée d’une si longue tradition et d’une si prestigieuse réputation en matière d’hospitalité constitue un privilège incroyable.

Je suis impatiente de travailler avec mes collègues pour mettre à l’honneur cette excellence et tous les atouts qui font de The Peninsula une marque iconique."

Feria Kazemi est titulaire d’un Master en Communication Internationale et Développement de la City, University of London, ainsi que d’une Licence en Communication et Sciences politiques de l’Université d’Ottawa. Elle maîtrise plusieurs langues, dont l’anglais, le français et le farsi.


Feria Kazemi, nomination, the peninsula
