La Fondation MSC et UNICEF lancent un programme éducatif

Le programme aura lieu aux Philippines


La Fondation MSC et UNICEF ouvrent un nouveau chapitre de leur partenariat de 16 ans avec le lancement de "The Learning Bridge", un programme éducatif destiné à améliorer l’apprentissage de près de 400 000 enfants à Mindanao, l’une des régions les plus vulnérables des Philippines. https://www.unicef.fr/faire-un-don/


Rédigé par le Mardi 2 Décembre 2025

La Fondation MSC et UNICEF annoncent une nouvelle étape de leur partenariat de 16 ans, qui a déjà permis de collecter plus de 15 millions d’euros de contributions cumulées @Unicef
La nouvelle collaboration entre la Fondation MSC et UNICEF s’inscrit aux Philippines dans un contexte de grave crise éducative, nourrie par la pauvreté, les conflits passés, les effets durables du Covid-19 et des épisodes météorologiques extrêmes.

Avec plus de 15 millions d’euros collectés depuis le début de leur collaboration, les deux organisations misent désormais sur des solutions pour renforcer les acquis fondamentaux, améliorer l’accès à l’école et soutenir les enseignants.

Le programme prévoit notamment le déploiement d’une école flottante dans la région de Caraga, conçue pour garantir la continuité de l’apprentissage dans les zones régulièrement frappées par les inondations.

Cette infrastructure résiliente servira également de modèle national.

Fondation MSC et UNICEF prévoient une école flottante dans la région de Caraga

Dans la région autonome Bangsamoro (BARMM), « The Learning Bridge » ciblera l’éducation de la petite enfance et le rattrapage scolaire via des formations renforcées, des approches pédagogiques adaptées au niveau réel des élèves et des méthodes d’apprentissage fondées sur le jeu.

L’objectif : améliorer la préparation à l’école, augmenter la scolarisation et réduire les inégalités d’accès à une éducation de qualité.

"Une innovation portée par une mission commune peut réellement changer la vie des enfants," souligne Pierfrancesco Vago, Président Exécutif de la division croisières de MSC, rappelant le lien particulier entre le groupe et les Philippines, pays d’origine d’une partie importante des équipages.

UNICEF se félicite également de cette collaboration renforcée, essentielle pour "rompre les cycles d’inégalités et de pauvreté," indique sa Directrice Exécutive Adjointe, Kitty Van der Heijden.

Aligné sur le Plan de développement national des Philippines, ce nouveau partenariat illustre la capacité du secteur privé à soutenir des initiatives d’intérêt général, notamment dans les zones en première ligne de la crise climatique.


Tags : msc, philipinnes, unicef
