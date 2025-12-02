La Fondation MSC et UNICEF lancent un programme éducatif

Le programme aura lieu aux Philippines

La Fondation MSC et UNICEF ouvrent un nouveau chapitre de leur partenariat de 16 ans avec le lancement de "The Learning Bridge", un programme éducatif destiné à améliorer l’apprentissage de près de 400 000 enfants à Mindanao, l’une des régions les plus vulnérables des Philippines. https://www.unicef.fr/faire-un-don/

Rédigé par Laurent Guéna le Mardi 2 Décembre 2025

Lu 51 fois