TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Les croisières CATLANTE : l’expérience vue de l’intérieur


Vendre une croisière à la cabine en catamaran, ça s'apprend. Mais la vendre vraiment bien, avec conviction, avec les bons mots et les bonnes images dans la tête, ça se vit.


Rédigé par Catlante Catamarans le Lundi 2 Mars 2026 à 06:15

© Catlante Catamarans
© Catlante Catamarans
Aer Lingus

Chez CATLANTE, les clients qui reviennent, qui recommandent et qui embarquent leurs amis, c'est le résultat d'une expérience concrète, fluide et généreuse. Les agents qui vendent le mieux CATLANTE sont ceux qui l'ont vécue. Et ceux qui l'ont vécue ont tous la même réaction : « On comprend immédiatement pourquoi les clients aiment ce style de vacances. »

Alors ce mois-ci, on ne parle pas de tendances ni de chiffres. On vous emmène à bord, virtuellement.

Le tout-inclus à bord des catamarans CATLANTE : généreux et sans astérisque

Dans l'univers de la croisière ou même de l’hôtellerie, le tout-inclus peut vouloir dire beaucoup de choses et même leurs contraires. Suppléments imprévus, options à la carte, niveaux de service variables selon les cabines ou les chambres. Les meilleures prestations sont le plus souvent sujettes à supplément et les surprises ne sont pas toujours bonnes.

À bord des catamarans CATLANTE, la promesse du tout-inclus est 100 % tenue.

Chez CATLANTE, le tout-inclus est bien plus qu’une « pension complète avec boissons et un apéritif inclus ».
Du carburant aux frais de navigation, des taxes de mouillage dans les réserves naturelles aux éventuels frais de douane, tout est intégré. Il ne s’agit pas d’une location de bateau à laquelle on additionne des lignes de dépenses. Il s’agit d’une croisière pensée comme telle, à bord d’une véritable maison d’hôtes des mers.

Dès le premier pas sur le catamaran, l’accueil donne le ton. La table est dressée, un cocktail dînatoire attend les convives, les cabines sont soigneusement préparées : lits faits, serviettes de toilette et de plage disposées, shampoing-douche biodégradable dans chaque salle d’eau. Rien n’est laissé au hasard.

Les repas sont cuisinés à bord par un marin-cuisinier : une cuisine fraîche, équilibrée, généreuse. Les apéritifs qui précèdent les déjeuners et dîners font partie intégrante de l’expérience. La générosité n’est pas un argument commercial, c’est une valeur fondatrice de CATLANTE.

Selon la gamme de catamaran choisie, Confort, Élégance ou Prestige, la sélection d’alcools sera plus ou moins étendue, mais aucun supplément ne viendra altérer la fluidité du séjour. Les clients profitent et oublient leur carte bancaire. Il n’y aura aucune note d’extras.

Côté activités nautiques, tous les catamarans sont équipés de palmes, masques, tubas, canoë biplace et paddles. Là encore, sans surcoût, sans caution.

Cette transparence facilite le discours des agences et renforce la confiance des clients.
© Catlante Catamarans
© Catlante Catamarans

Une journée type à bord d'un catamaran CATLANTE

Une journée à bord ne ressemble ni à un planning figé, ni à une improvisation. Elle a un rythme naturel, porté par l’équipage et par la mer, avec les étapes essentielles à ne pas manquer.

Le matin commence au mouillage, dans une baie choisie pour sa beauté et sa protection. Autour, quelques voiliers parfois, juste ce qu’il faut pour sentir que l’on voyage, pas que l’on s’isole. La lumière monte doucement. Le petit-déjeuner est servi à table. Café, fruits frais, plats chauds selon les jours. On s’installe, on prend son temps. L’équipage circule, attentif à la tranquilité des hôtes.

Puis vient le moment de lever l’ancre. La navigation fait partie intégrante de l’expérience. Le catamaran glisse vers une nouvelle escale pendant que chacun profite des espaces : à l’avant face au vent, à l’ombre du cockpit, sur le flybridge pour une vue à 360°. On échange, on observe la côte se dessiner, on croise la route des dauphins, on admire les oiseaux de mer qui jouent avec le portant des voiles. Ce n’est pas un simple trajet, c’est un vrai moment d’évasion.

À l’arrivée, le déjeuner est servi. Cuisine fraîche, préparée à bord par le marin-cuisinier, présentation soignée, service attentif. On est en vacances, certes, mais dans un cadre structuré et professionnel.

L’après-midi est libre : baignade avec palmes, masque et tuba mis à disposition, paddle, canoë, ou escapade à terre dans un village, sur la plage ou à la découverte de l’intérieur d’une île, selon l’escale. Certains préfèrent rester à bord, lire, contempler. Le groupe vit ensemble, mais sans contrainte collective.

En fin de journée, l’apéritif signature CATLANTE rassemble naturellement les passagers. C’est un rituel, instauré presque sans y penser. On refait la journée, on compare les photos, on rit un peu plus fort qu’au déjeuner. L’énergie monte doucement avec le coucher du soleil.

Le dîner prolonge ce moment, dans la continuité de l’ambiance créée par l’équipage et les clients. Selon l’escale, le bateau est au mouillage sous les étoiles ou amarré dans un port animé que l’on ira découvrir ensuite pour une promenade. Le décor change, la convivialité reste.

C’est peut-être cela qui définit le mieux une croisière CATLANTE : un équilibre entre plaisir simple, générosité assumée et cadre structuré, mais jamais guindé. On se sent libre, tout en sachant que tout est maîtrisé.

C’est aussi ce qui permet à des voyageurs très différents de vivre une semaine ensemble et d’en repartir avec l’envie de recommencer.
© Catlante Catamarans
© Catlante Catamarans

Les agents de voyages ont testé CATLANTE et ils en parlent

Depuis plusieurs saisons, CATLANTE organise des éductours et des croisières découverte pour les professionnels du tourisme. L’inauguration du Catlante NEO au printemps 2025 avec TourMaG en est un excellent exemple :


On comprend mieux pourquoi le taux de fidélisation CATLANTE est de 40 % ! Flotte en propriété, équipes stables, conseillers disponibles 7j/7, documentation claire, formations régulières et support commercial réactif : CATLANTE accompagne les agences pour en faire un levier durable de fidélisation clientèle.

Devenez un ambassadeur des croisières CATLANTE

Aujourd’hui, les clients comparent tout. Alors le produit qui fonctionne vraiment, c’est celui qui rassure, qui est différent, fidélisant et que l’on prend plaisir à vendre.
Pour un agent de voyages, vivre l’expérience est un atout, mais ce n’est pas un prérequis. Formations, supports dédiés et accompagnement commercial permettent aux professionnels de s’approprier le produit avec confiance.
Mais si vous avez l’opportunité de découvrir une croisière CATLANTE pour de vrai : foncez !
L’équipe CATLANTE est à votre disposition 7 jours sur 7 pour tout renseignement et conseil.

Contacter CATLANTE Catamarans

Les croisières CATLANTE : l’expérience vue de l’intérieur
Site web : www.catlante-catamarans.com
Téléphone : 01 55 20 90 90

Directrice commerciale
Laurène Pulliat-Fullenwarth
lpulliatfullenwarth@catlante.com

facebook instagram


Lu 258 fois

Tags : Catlante Catamarans
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 23 Février 2026 - 06:20 10 raisons de choisir la Méditerranée en famille cet été

Lundi 16 Février 2026 - 06:00 La croisière sous toutes ses formes

Brand news CruiseMaG

Les croisières CATLANTE : l’expérience vue de l’intérieur

Les croisières CATLANTE : l’expérience vue de l’intérieur
Vendre une croisière à la cabine en catamaran, ça s'apprend. Mais la vendre vraiment bien, avec...
Dernière heure

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027

Crise dans le Golfe : "La priorité, ce sont les voyageurs bloqués à destination"

Employeur, comment booster sa culture d’entreprise ? [ABO]

Une semaine décisive pour Air Antilles

Brand News

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA
ANA (All Nippon Airways) est fière de perpétuer son héritage d'excellence, après avoir obtenu pour...
Les annonces

AERTICKET/CMS VACANCES - Billettiste H/F - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TERRES LOINTAINES - Assistants conseillers voyages H/F - CDI - (Lille (59), Bordeaux (33) ou Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Chargé(e) Back-office H/F - CDD/CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027
Distribution

Distribution

Crise dans le Golfe : "La priorité, ce sont les voyageurs bloqués à destination"

Crise dans le Golfe : "La priorité, ce sont les voyageurs bloqués à destination"
Partez en France

Partez en France

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

DTH Travel : expériences inédites au cœur du Cambodge, du Bhoutan et du Sri Lanka

DTH Travel : expériences inédites au cœur du Cambodge, du Bhoutan et du Sri Lanka
Production

Production

Éclipse solaire du 12 août 2026 : un levier touristique pour les voyagistes

Éclipse solaire du 12 août 2026 : un levier touristique pour les voyagistes
AirMaG

AirMaG

Une semaine décisive pour Air Antilles

Une semaine décisive pour Air Antilles
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
La Travel Tech

La Travel Tech

SpeedMedia : un max de ventes au bout du tunnel de réservation !

SpeedMedia : un max de ventes au bout du tunnel de réservation !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pearl Resorts, l’expérience du « Mana », l’âme et les traditions polynésiennes

Pearl Resorts, l’expérience du « Mana », l’âme et les traditions polynésiennes
HotelMaG

Hébergement

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Les croisières CATLANTE : l’expérience vue de l’intérieur

Les croisières CATLANTE : l’expérience vue de l’intérieur
TravelJobs

Emploi & Formation

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre de l'exercice 2026

Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre de l'exercice 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias