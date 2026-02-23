Les croisières CATLANTE : l’expérience vue de l’intérieur

Une journée à bord ne ressemble ni à un planning figé, ni à une improvisation. Elle a un rythme naturel, porté par l’équipage et par la mer, avec les étapes essentielles à ne pas manquer.



Le matin commence au mouillage, dans une baie choisie pour sa beauté et sa protection. Autour, quelques voiliers parfois, juste ce qu’il faut pour sentir que l’on voyage, pas que l’on s’isole. La lumière monte doucement. Le petit-déjeuner est servi à table. Café, fruits frais, plats chauds selon les jours. On s’installe, on prend son temps. L’équipage circule, attentif à la tranquilité des hôtes.



Puis vient le moment de lever l’ancre. La navigation fait partie intégrante de l’expérience. Le catamaran glisse vers une nouvelle escale pendant que chacun profite des espaces : à l’avant face au vent, à l’ombre du cockpit, sur le flybridge pour une vue à 360°. On échange, on observe la côte se dessiner, on croise la route des dauphins, on admire les oiseaux de mer qui jouent avec le portant des voiles. Ce n’est pas un simple trajet, c’est un vrai moment d’évasion.



À l’arrivée, le déjeuner est servi. Cuisine fraîche, préparée à bord par le marin-cuisinier, présentation soignée, service attentif. On est en vacances, certes, mais dans un cadre structuré et professionnel.



L’après-midi est libre : baignade avec palmes, masque et tuba mis à disposition, paddle, canoë, ou escapade à terre dans un village, sur la plage ou à la découverte de l’intérieur d’une île, selon l’escale. Certains préfèrent rester à bord, lire, contempler. Le groupe vit ensemble, mais sans contrainte collective.



En fin de journée, l’apéritif signature CATLANTE rassemble naturellement les passagers. C’est un rituel, instauré presque sans y penser. On refait la journée, on compare les photos, on rit un peu plus fort qu’au déjeuner. L’énergie monte doucement avec le coucher du soleil.



Le dîner prolonge ce moment, dans la continuité de l’ambiance créée par l’équipage et les clients. Selon l’escale, le bateau est au mouillage sous les étoiles ou amarré dans un port animé que l’on ira découvrir ensuite pour une promenade. Le décor change, la convivialité reste.



C’est peut-être cela qui définit le mieux une croisière CATLANTE : un équilibre entre plaisir simple, générosité assumée et cadre structuré, mais jamais guindé. On se sent libre, tout en sachant que tout est maîtrisé.



C’est aussi ce qui permet à des voyageurs très différents de vivre une semaine ensemble et d’en repartir avec l’envie de recommencer.