Les croisières CATLANTE : l’expérience vue de l’intérieur

Chez CATLANTE, les clients qui reviennent, qui recommandent et qui embarquent leurs amis, c'est le résultat d'une expérience concrète, fluide et généreuse. Les agents qui vendent le mieux CATLANTE sont ceux qui l'ont vécue. Et ceux qui l'ont vécue ont tous la même réaction : « On comprend immédiatement pourquoi les clients aiment ce style de vacances. »
Alors ce mois-ci, on ne parle pas de tendances ni de chiffres. On vous emmène à bord, virtuellement.
Le tout-inclus à bord des catamarans CATLANTE : généreux et sans astérisque
Dans l'univers de la croisière ou même de l’hôtellerie, le tout-inclus peut vouloir dire beaucoup de choses et même leurs contraires. Suppléments imprévus, options à la carte, niveaux de service variables selon les cabines ou les chambres. Les meilleures prestations sont le plus souvent sujettes à supplément et les surprises ne sont pas toujours bonnes.
À bord des catamarans CATLANTE, la promesse du tout-inclus est 100 % tenue.
Chez CATLANTE, le tout-inclus est bien plus qu’une « pension complète avec boissons et un apéritif inclus ».
Du carburant aux frais de navigation, des taxes de mouillage dans les réserves naturelles aux éventuels frais de douane, tout est intégré. Il ne s’agit pas d’une location de bateau à laquelle on additionne des lignes de dépenses. Il s’agit d’une croisière pensée comme telle, à bord d’une véritable maison d’hôtes des mers.
Dès le premier pas sur le catamaran, l’accueil donne le ton. La table est dressée, un cocktail dînatoire attend les convives, les cabines sont soigneusement préparées : lits faits, serviettes de toilette et de plage disposées, shampoing-douche biodégradable dans chaque salle d’eau. Rien n’est laissé au hasard.
Les repas sont cuisinés à bord par un marin-cuisinier : une cuisine fraîche, équilibrée, généreuse. Les apéritifs qui précèdent les déjeuners et dîners font partie intégrante de l’expérience. La générosité n’est pas un argument commercial, c’est une valeur fondatrice de CATLANTE.
Selon la gamme de catamaran choisie, Confort, Élégance ou Prestige, la sélection d’alcools sera plus ou moins étendue, mais aucun supplément ne viendra altérer la fluidité du séjour. Les clients profitent et oublient leur carte bancaire. Il n’y aura aucune note d’extras.
Côté activités nautiques, tous les catamarans sont équipés de palmes, masques, tubas, canoë biplace et paddles. Là encore, sans surcoût, sans caution.
Cette transparence facilite le discours des agences et renforce la confiance des clients.
Une journée type à bord d'un catamaran CATLANTE
Une journée à bord ne ressemble ni à un planning figé, ni à une improvisation. Elle a un rythme naturel, porté par l’équipage et par la mer, avec les étapes essentielles à ne pas manquer.
Le matin commence au mouillage, dans une baie choisie pour sa beauté et sa protection. Autour, quelques voiliers parfois, juste ce qu’il faut pour sentir que l’on voyage, pas que l’on s’isole. La lumière monte doucement. Le petit-déjeuner est servi à table. Café, fruits frais, plats chauds selon les jours. On s’installe, on prend son temps. L’équipage circule, attentif à la tranquilité des hôtes.
Puis vient le moment de lever l’ancre. La navigation fait partie intégrante de l’expérience. Le catamaran glisse vers une nouvelle escale pendant que chacun profite des espaces : à l’avant face au vent, à l’ombre du cockpit, sur le flybridge pour une vue à 360°. On échange, on observe la côte se dessiner, on croise la route des dauphins, on admire les oiseaux de mer qui jouent avec le portant des voiles. Ce n’est pas un simple trajet, c’est un vrai moment d’évasion.
À l’arrivée, le déjeuner est servi. Cuisine fraîche, préparée à bord par le marin-cuisinier, présentation soignée, service attentif. On est en vacances, certes, mais dans un cadre structuré et professionnel.
L’après-midi est libre : baignade avec palmes, masque et tuba mis à disposition, paddle, canoë, ou escapade à terre dans un village, sur la plage ou à la découverte de l’intérieur d’une île, selon l’escale. Certains préfèrent rester à bord, lire, contempler. Le groupe vit ensemble, mais sans contrainte collective.
En fin de journée, l’apéritif signature CATLANTE rassemble naturellement les passagers. C’est un rituel, instauré presque sans y penser. On refait la journée, on compare les photos, on rit un peu plus fort qu’au déjeuner. L’énergie monte doucement avec le coucher du soleil.
Le dîner prolonge ce moment, dans la continuité de l’ambiance créée par l’équipage et les clients. Selon l’escale, le bateau est au mouillage sous les étoiles ou amarré dans un port animé que l’on ira découvrir ensuite pour une promenade. Le décor change, la convivialité reste.
C’est peut-être cela qui définit le mieux une croisière CATLANTE : un équilibre entre plaisir simple, générosité assumée et cadre structuré, mais jamais guindé. On se sent libre, tout en sachant que tout est maîtrisé.
C’est aussi ce qui permet à des voyageurs très différents de vivre une semaine ensemble et d’en repartir avec l’envie de recommencer.
Les agents de voyages ont testé CATLANTE et ils en parlent
Depuis plusieurs saisons, CATLANTE organise des éductours et des croisières découverte pour les professionnels du tourisme. L’inauguration du Catlante NEO au printemps 2025 avec TourMaG en est un excellent exemple :
On comprend mieux pourquoi le taux de fidélisation CATLANTE est de 40 % ! Flotte en propriété, équipes stables, conseillers disponibles 7j/7, documentation claire, formations régulières et support commercial réactif : CATLANTE accompagne les agences pour en faire un levier durable de fidélisation clientèle.
Devenez un ambassadeur des croisières CATLANTE
Aujourd’hui, les clients comparent tout. Alors le produit qui fonctionne vraiment, c’est celui qui rassure, qui est différent, fidélisant et que l’on prend plaisir à vendre.
Pour un agent de voyages, vivre l’expérience est un atout, mais ce n’est pas un prérequis. Formations, supports dédiés et accompagnement commercial permettent aux professionnels de s’approprier le produit avec confiance.
Mais si vous avez l’opportunité de découvrir une croisière CATLANTE pour de vrai : foncez !
L’équipe CATLANTE est à votre disposition 7 jours sur 7 pour tout renseignement et conseil.
Contacter CATLANTE Catamarans
Site web : www.catlante-catamarans.com
Téléphone : 01 55 20 90 90
