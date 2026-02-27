Une semaine décisive pour Air Antilles

La compagnie opère principalement dans les Caraïbes : Haïti, République dominicaine, Panama, Guadeloupe, Antigua et Miami.



Elle vole avec 11 avions, principalement de petits bimoteurs d’une moyenne d’âge de 27 ans. Elle n’a pas connu d’incidents majeurs quant à la sécurité, mais la presse haïtienne n’a pas toujours été très tendre avec elle concernant le service commercial.



Ses deux plus gros appareils, deux Airbus A320 qui volent principalement vers les États-Unis, sont en fait opérés par Global X, une compagnie américaine qui fournit l’avion, la maintenance et l’équipage, Sunrise Airways ne fournissant que la marque et le réseau.



Ne pouvant opérer des vols intérieurs français puisqu’elle n’est pas une compagnie européenne, quel serait le rôle de cet opérateur ? Être affrété par Air Antilles pour aider à la relance ? Fournir une assistance et une expertise technique ?



Et surtout, quid du nerf de la guerre, à savoir un apport financier en plus de ce que le pool d’investisseurs réunis par le Docteur Sainte-Luce pourra apporter ?



Le tribunal et la DGAC auront des exigences élevées sur ce dernier point. Remettre en route la machine coûtera cher.