Air Antilles placée en redressement judiciaire pour 6 mois

Le 22 janvier 2026, la direction a déclaré la compagnie en cessation de paiements devant le tribunal de Pointe‑à‑Pitre. Le juge avait reporté son délibéré au 2 février .​



La situation trouve son origine dans la suspension du CTA le 8 décembre 2025 puis de la licence de transport le 9 décembre, après un audit de la DSAC pointant une défaillance majeure du système de gestion de la sécurité, ce qui a entraîné l’arrêt total des opérations et coupé toute recette.



Le redémarrage post‑reprise a été très en‑deçà du plan (un seul ATR exploité au lieu de quatre appareils), aggravant les difficultés financières malgré une licence temporaire et une conciliation judiciaire ouverte début 2025.



Les tentatives de recapitalisation engagées depuis fin 2024 ont pris du retard, les versements arrivant trop tard et de manière échelonnée