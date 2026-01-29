Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !

La restauration représente aujourd’hui 25 % du chiffre d’affaires du parc, soit 40 millions d’euros. Le Futuroscope compte dix restaurants avec service à table et dix points de vente à emporter. En 2026, l’offre s’enrichira avec un bar expérientiel inspiré de la cuisine moléculaire et un food court proposant une diversité de cuisines.



Le Futuroscope revendique également une stratégie RSE structurée autour de quatre piliers : énergie, biodiversité, eau et déchets. Parmi les actions engagées par le Futuroscope figurent un objectif de neutralité carbone à court terme, une réduction de 20 % de la consommation d’eau malgré l’ouverture du parc aquatique, la plantation de 14 000 arbres en trois ans ainsi que le développement d’énergies renouvelables.



" Nous sommes en avance sur notre trajectoire zéro carbone ", assure Rodolphe Bouin.