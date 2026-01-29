TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !

Quatre nouveautés et une ambition renforcée pour 2026


Avec un bilan 2025 record, quatre nouveautés majeures en 2026 et une stratégie assumée de transformation en resort, le Futuroscope confirme son changement de dimension. À l’approche de ses 40 ans, le parc mise sur l’innovation, l’expérience immersive et la montée en gamme du séjour pour renforcer son attractivité touristique.


Jeudi 29 Janvier 2026

Le Futuroscope confirme son changement de dimension - ©Julien THOUVENET (ODIBI)/JL AUDY/FUTUROSCOPE
Aer Lingus
Le Futuroscope ouvre sa saison 2026 le 7 février avec un programme ambitieux : quatre nouveautés, un bilan 2025 en croissance et une stratégie assumée de transformation en destination de court séjour.

L’année 2025 marque un tournant pour le Futuroscope, première saison complète pour son parc aquatique Aquascope. Le groupe affiche désormais 160 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit une hausse de 27 millions d’euros, et 2,6 millions de visiteurs en cumulant le Futuroscope et l’Aquascope.

"C’est un bond en avant sur tous les indicateurs", souligne Rodolphe Bouin président du directoire de Futuroscope Xperiences, évoquant également l’impact économique et territorial du site.

Avec 572 000 visiteurs pour l’Aquascope, le parc aquatique dépasse ses objectifs initiaux. "Nous attendions plutôt 500 000 visiteurs, et même 450 000 pour la première année", reconnaît le dirigeant.

Futuroscope : une destination touristique qui s’affirme

Le Futuroscope poursuit sa transformation en resort touristique, avec un site qui s’étend désormais sur 95 hectares et intègre hôtels thématisés, aréna et parc aquatique.

"L’objectif est clair : faire venir les visiteurs de plus loin et les faire rester plus longtemps", explique Rodolphe Bouin.

Aujourd’hui, 20 % des visiteurs restent trois jours, contre une proportion bien plus faible auparavant. En 2025, le parc a accueilli 150 000 visiteurs internationaux, en progression de 30 000.

La Belgique s’impose comme le deuxième marché étranger après l’Espagne, avec 50 000 visiteurs.

Quatre nouveautés pour enrichir l’expérience

La serre des Mondes - ©Geniusandco, Moment Factory, FUTUROSCOPE
Rarement le Futuroscope aura lancé autant de nouveautés en une seule saison. Dès février 2026, les visiteurs pourront découvrir :

La Serre des Mondes, installée dans le pavillon 360 rénové, cette expérience immersive invite à une exploration sensorielle du monde végétal. "Vous allez sentir, toucher, regarder, écouter… et co-produire un effet exceptionnel dans la scène finale", promet Rodolphe Bouin. Le parcours immersif, conçu avec Moment Factory représente un investissement d’environ 5 millions d’euros.

T-Rex, dans le dôme Omnimax réhabilité, un film immersif de 24 minutes replonge les visiteurs au cœur du Crétacé. "Le Futuroscope restera toujours le parc des grandes et belles images", affirme le président du directoire.

Campus Numéria, prévu au printemps 2026, ce pavillon pédagogique, conçu avec l’Éducation nationale, proposera des ateliers autour de la robotique, de l’intelligence artificielle et des métiers de demain.

Et pour finir, Pulse, l’Odyssée électrique, réalisé en partenariat avec EDF et Dalkia. Ce parcours immersif explore les enjeux de l’énergie de demain. "Nous voulons donner aux visiteurs la possibilité de comprendre et d’expérimenter les leviers énergétiques du futur", précise le dirigeant.

Gastronomie et transition écologique

La restauration représente aujourd’hui 25 % du chiffre d’affaires du parc, soit 40 millions d’euros. Le Futuroscope compte dix restaurants avec service à table et dix points de vente à emporter. En 2026, l’offre s’enrichira avec un bar expérientiel inspiré de la cuisine moléculaire et un food court proposant une diversité de cuisines.

Le Futuroscope revendique également une stratégie RSE structurée autour de quatre piliers : énergie, biodiversité, eau et déchets. Parmi les actions engagées par le Futuroscope figurent un objectif de neutralité carbone à court terme, une réduction de 20 % de la consommation d’eau malgré l’ouverture du parc aquatique, la plantation de 14 000 arbres en trois ans ainsi que le développement d’énergies renouvelables.

"Nous sommes en avance sur notre trajectoire zéro carbone", assure Rodolphe Bouin.

Cap sur 2027 et les 40 ans du parc

L’année 2027 marquera les 40 ans du Futuroscope. Pour l’occasion, le parc prévoit 40 événements et une transformation de son offre nocturne dès décembre 2026, avec une mise en lumière immersive d’une grande partie du site.

"Nous voulons célébrer cet anniversaire avec nos visiteurs, nos équipes et nos partenaires", conclut Rodolphe Bouin.


