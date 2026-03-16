Aegean Airlines affiche un bénéfice net en hausse de 14%

Au quatrième trimestre, la compagnie a poursuivi sa stratégie d’augmentation de capacités en hiver. Les sièges disponibles ont progressé de 10%, tandis que le nombre de passagers a augmenté de 9%. Dans le même temps, le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 7% par rapport à la même période en 2024.



Au 31 décembre 2025, la compagnie disposait d’une trésorerie et d’investissements financiers de 955,1 millions d’euros.



Le conseil d’administration proposera à la prochaine assemblée générale un dividende de 0,90 euro par action, reflétant l’amélioration de la rentabilité. Par ailleurs, le 12 mars 2026, la compagnie a annoncé avoir remboursé intégralement son emprunt obligataire émis en mars 2019, pour un montant total de 200,3 millions d’euros, intérêts compris.