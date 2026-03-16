Aegean Airlines affiche un bénéfice net en hausse de 14%

Aegean Airlines poursuit sa croissance et propose un dividende de 0,90 € - Depositphotos.com @ tupungato
La compagnie aérienne grecque Aegean Airlines a publié ses résultats financiers pour l’exercice 2025, confirmant une trajectoire de croissance soutenue avec une hausse du trafic, du chiffre d’affaires et de la rentabilité.
La compagnie a transporté 17,3 millions de passagers en 2025, soit près d’un million de plus qu’en 2024.
Pour accompagner cette progression, elle a proposé 21 millions de sièges, en hausse de 6%, grâce à l’extension de son réseau domestique et international et à une augmentation des capacités durant la basse saison.
Cette stratégie visant à renforcer l’offre hors période estivale a contribué à atténuer la forte saisonnalité de l’activité. Le taux de remplissage moyen s’est établi à 82,5% sur l’année.
La compagnie a transporté 17,3 millions de passagers en 2025, soit près d’un million de plus qu’en 2024.
Pour accompagner cette progression, elle a proposé 21 millions de sièges, en hausse de 6%, grâce à l’extension de son réseau domestique et international et à une augmentation des capacités durant la basse saison.
Cette stratégie visant à renforcer l’offre hors période estivale a contribué à atténuer la forte saisonnalité de l’activité. Le taux de remplissage moyen s’est établi à 82,5% sur l’année.
Aegean Airlines :uUn chiffre d’affaires en hausse
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Sur le plan financier, le chiffre d’affaires consolidé a atteint 1,86 milliard d’euros, en progression de 5% par rapport à 2024.
L’EBITDA s’est élevé à 421,5 millions d’euros, tandis que le résultat avant impôt a atteint 192,1 millions d’euros, en hausse de 17% sur un an. Le bénéfice net ressort à 147,8 millions d’euros, soit +14% par rapport à l’exercice précédent.
Le groupe souligne toutefois que les nouvelles réglementations européennes liées aux émissions et à l’utilisation du carburant d’aviation durable (SAF) ont pesé à hauteur de 43,3 millions d’euros sur ses résultats.
Cette hausse des coûts a été en partie compensée par la baisse du prix du carburant et l’appréciation de l’euro face au dollar.
A lire aussi : AEGEAN s’équipe pour desservir l’Inde en 2026
L’EBITDA s’est élevé à 421,5 millions d’euros, tandis que le résultat avant impôt a atteint 192,1 millions d’euros, en hausse de 17% sur un an. Le bénéfice net ressort à 147,8 millions d’euros, soit +14% par rapport à l’exercice précédent.
Le groupe souligne toutefois que les nouvelles réglementations européennes liées aux émissions et à l’utilisation du carburant d’aviation durable (SAF) ont pesé à hauteur de 43,3 millions d’euros sur ses résultats.
Cette hausse des coûts a été en partie compensée par la baisse du prix du carburant et l’appréciation de l’euro face au dollar.
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Une activité soutenue au quatrième trimestre
Au quatrième trimestre, la compagnie a poursuivi sa stratégie d’augmentation de capacités en hiver. Les sièges disponibles ont progressé de 10%, tandis que le nombre de passagers a augmenté de 9%. Dans le même temps, le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 7% par rapport à la même période en 2024.
Au 31 décembre 2025, la compagnie disposait d’une trésorerie et d’investissements financiers de 955,1 millions d’euros.
Le conseil d’administration proposera à la prochaine assemblée générale un dividende de 0,90 euro par action, reflétant l’amélioration de la rentabilité. Par ailleurs, le 12 mars 2026, la compagnie a annoncé avoir remboursé intégralement son emprunt obligataire émis en mars 2019, pour un montant total de 200,3 millions d’euros, intérêts compris.
Au 31 décembre 2025, la compagnie disposait d’une trésorerie et d’investissements financiers de 955,1 millions d’euros.
Le conseil d’administration proposera à la prochaine assemblée générale un dividende de 0,90 euro par action, reflétant l’amélioration de la rentabilité. Par ailleurs, le 12 mars 2026, la compagnie a annoncé avoir remboursé intégralement son emprunt obligataire émis en mars 2019, pour un montant total de 200,3 millions d’euros, intérêts compris.
Des incertitudes pour 2026
Pour 2026, la direction souligne que les deux premiers mois de l’année restent dynamiques, mais l’environnement demeure incertain. La récente escalade des tensions au Moyen-Orient a conduit la compagnie à suspendre ses opérations dans la région, un marché représentant 4 à 5% de son activité programmée.
Cette situation s’accompagne également d’une hausse rapide des prix du carburant, susceptible d’affecter les résultats du premier trimestre.
Selon le directeur général de Dimitris Gerogiannis, la compagnie s’appuie toutefois sur une solide expérience dans la gestion des crises, un niveau de trésorerie élevé et des contrats de couverture carburant pour préserver sa compétitivité et poursuivre sa croissance à long terme.
Cette situation s’accompagne également d’une hausse rapide des prix du carburant, susceptible d’affecter les résultats du premier trimestre.
Selon le directeur général de Dimitris Gerogiannis, la compagnie s’appuie toutefois sur une solide expérience dans la gestion des crises, un niveau de trésorerie élevé et des contrats de couverture carburant pour préserver sa compétitivité et poursuivre sa croissance à long terme.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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