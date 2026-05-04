Air Caraïbes : un plan de vol ambitieux qui n’empêche pas la prudence (vidéo)

Il est également revenu sur la période actuelle, difficile, avec cette envolée du prix du kérosène et les craintes à plus long terme d’une pénurie.



« Ce sont des périodes très compliquées pour les compagnies », a-t-il concédé. Cependant, le groupe Dubreuil a su anticiper en prenant ce que l’on appelle des couvertures carburant lui assurant un prix du kérosène négocié pour 70% de ses besoins de 2026, comme l’a fait le groupe Air France-KLM.



« Néanmoins, les 30% qui restent font très mal. Clairement, on y laissera un peu de gomme en termes de résultats cette année, c'est une évidence », nous a confié son PDG.



Prudence, gestion rigoureuse, agilité : on connaît les recettes qui ont permis au groupe Dubreuil d’aligner les exercices positifs de leurs compagnies aériennes, et les couvertures carburant en sont une bonne illustration.



Le groupe s’est aussi très bien couvert pour 2027. « Pour ceux qui ne sont pas couverts, je ne sais pas comment ils peuvent dormir la nuit, parce que c'est vraiment un séisme total », a poursuivi Paul-Henri Dubreuil.



Quant au sujet de l’engagement des ventes, Air Caraïbes et Frenchbee, comme les autres compagnies et dans cette période assez anxiogène, restent attentives : « Les ventes de l’été sont un peu molles et ne permettent pas de pratiquer les augmentations tarifaires envisagées . »



Les compagnies du groupe devraient cependant ne pas annuler de vols, même si Paul-Henri Dubreuil et son directeur général Grégory Jamet, directeur des programmes et du Revenue Management, concèdent quelques « adaptations ».



« Quelques vols en doublon pourraient être annulés très ponctuellement ou se transformer en "triangulaire" ».