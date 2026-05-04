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Air Caraïbes : un plan de vol ambitieux qui n’empêche pas la prudence (vidéo)

Le point avec Paul-Henri Dubreuil, PDG du groupe Dubreuil


Dans le cadre de la mise en service officielle de l’A350-900, fleuron de la flotte d'Air Caraïbes, sur la ligne Paris Orly - Saint-Martin, Paul-Henri Dubreuil, PDG du groupe Dubreuil - qui fait voler Frenchbee et Air Caraïbes -, a fait le point avec TourMaG.com sur la situation et la crise actuelle, qui commande rigueur et prudence.


Rédigé par le Mardi 5 Mai 2026 à 00:21

L'A350-900, un avion bien adapté à la desserte de Saint Martin - Photo : Airbus, P. Pigeyre
L'A350-900, un avion bien adapté à la desserte de Saint Martin - Photo : Airbus, P. Pigeyre
Exotismes
Le temps d’étudier et de bien « caler » les procédures de décollage, et voilà Air Caraïbes fin prête, ce lundi 4 mai 2026, à positionner le fleuron de sa flotte, l’A350, sur la ligne vers Saint-Martin au départ de Paris Orly.

Paul-Henri Dubreuil, son PDG, était présent à l'aéroport parisien et, avant d’embarquer à bord de ce dernier vol avant la reprise le 15 octobre prochain à raison de deux vols par semaine et sur une base annuelle, il a donné des précisions sur la stratégie du groupe et sur comment il appréhendait une situation de plus en plus compliquée pour les compagnies aériennes.

Car si, effectivement, les rotations sur Saint-Martin au départ d’Orly s’arrêtent le temps de l’été, c’est pour mieux les reprendre à partir du 15 octobre prochain avec, a annoncé Paul-Henri Dubreuil, le pari d’une liaison à l’année, avec un avion moderne, « le fleuron de notre flotte ».

Lire aussi : Air Caraïbes renforce son programme long-courrier pour l’été 2026

L’A350-900, bien adapté pour Saint-Martin et sa clientèle

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Si l’A350 s’est fait un peu attendre, c’est parce que les équipes de la compagnie - la première à opérer vers l’aéroport de Juliana avec cet appareil - avaient besoin de s'assurer, vis-à-vis d'Airbus et de la DGAC, que la procédure de décollage était validée.

« La piste de Juliana a deux particularités : c'est une piste courte et c'est une piste avec une montagne sur un des axes », a précisé Muriel Assouline, la directrice générale d’Air Caraïbes.

Il était donc nécessaire de valider toutes les études de sécurité. "Safety first" comme on dit dans le secteur aérien, et l’A350 est un avion extrêmement performant », a rappelé Muriel Assouline.

Par ailleurs, cet avion est capable de satisfaire une clientèle exigeante et à « haute contribution » sur Saint-Martin.

L'A350-900, avec son siège « Flatbed », correspond parfaitement à la clientèle Madras habituelle, alors que l'A330 avait un siège qui n’était pas complètement « Fullflat ».

Avec aussi une grande capacité d’emport dans ses soutes, « notre A350 nous permet à la fois d'avoir une prestation haut de gamme pour les passagers, et une capacité d'emport pour le fret important », a précisé Paul-Henri Dubreuil.

Rendez-vous donc maintenant à partir du 15 octobre 2026 pour la reprise des vols, avec le pari de se maintenir sur Saint-Martin à l’année. « Nous allons monter en fréquence, mais il faudra être particulièrement prudent en ce moment avec les prix du pétrole élevés, où il faut s'assurer que chaque vol puisse couvrir ses frais », a ajouté le PDG du groupe Dubreuil.

Limiter les dégâts grâce à de puissantes couvertures carburant

Il est également revenu sur la période actuelle, difficile, avec cette envolée du prix du kérosène et les craintes à plus long terme d’une pénurie.

« Ce sont des périodes très compliquées pour les compagnies », a-t-il concédé. Cependant, le groupe Dubreuil a su anticiper en prenant ce que l’on appelle des couvertures carburant lui assurant un prix du kérosène négocié pour 70% de ses besoins de 2026, comme l’a fait le groupe Air France-KLM.

« Néanmoins, les 30% qui restent font très mal. Clairement, on y laissera un peu de gomme en termes de résultats cette année, c'est une évidence », nous a confié son PDG.

Prudence, gestion rigoureuse, agilité : on connaît les recettes qui ont permis au groupe Dubreuil d’aligner les exercices positifs de leurs compagnies aériennes, et les couvertures carburant en sont une bonne illustration.

Le groupe s’est aussi très bien couvert pour 2027. « Pour ceux qui ne sont pas couverts, je ne sais pas comment ils peuvent dormir la nuit, parce que c'est vraiment un séisme total », a poursuivi Paul-Henri Dubreuil.

Quant au sujet de l’engagement des ventes, Air Caraïbes et Frenchbee, comme les autres compagnies et dans cette période assez anxiogène, restent attentives : « Les ventes de l’été sont un peu molles et ne permettent pas de pratiquer les augmentations tarifaires envisagées. »

Les compagnies du groupe devraient cependant ne pas annuler de vols, même si Paul-Henri Dubreuil et son directeur général Grégory Jamet, directeur des programmes et du Revenue Management, concèdent quelques « adaptations ».

« Quelques vols en doublon pourraient être annulés très ponctuellement ou se transformer en "triangulaire" ».

Des assurances sur l'approvisionnement en kérosène

De gauche à droite : Muriel Assouline, Paul Henri Dubreuil et Grégory Jamet le 4 mai à Orly - Photo : C.Hardin
De gauche à droite : Muriel Assouline, Paul Henri Dubreuil et Grégory Jamet le 4 mai à Orly - Photo : C.Hardin
Avec les représentants des autres compagnies, les dirigeants du groupe Dubreuil Aéro, seront présents, mercredi 6 mai 2026, à la réunion organisée avec le ministre des Transports Philippe Tabarot pour évoquer la saison d’été.

Avant tout, Jean-Paul Dubreuil souhaiterait pouvoir être rassuré sur la possibilité d’avoir du kérosène à mettre dans ses avions pour la période « juillet - août », qui sont des mois essentiels.

Pour rappel, Pascal de Izaguirre, le président de la FNAM, s’était voulu rassurant il y a quelques jours dans les colonnes de TourMaG.com.

Toutefois, une confirmation d’un approvisionnement normal en pétrole par le ministre pour cette période cruciale serait la bienvenue.

Disparition d’Air Antilles : « Non, Air Caraïbes ne se gave pas »

Interrogé sur la disparition d’Air Antilles, Paul-Henri Dubreuil a d’abord dénoncé « un gaspillage d'argent public sur ce dossier », faisant allusion au passif de 56 millions d’euros de la compagnie et des pertes « énormes » pour la collectivité de Saint-Martin.

C’est aussi, selon le PDG du groupe Dubreuil, le poids invraisemblable des taxes qui empêche toute viabilité d’une compagnie exploitant uniquement un trafic en ATR entre Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Martin Grand Case.

À titre d’exemple, Gregory Jamet a dévoilé que sur un billet entre Pointe-à-Pitre et Saint-Martin en aller-retour, vendu par Air Caraïbes à 199 euros, la taxe est de 111 euros. « Avec ce montant de taxe, il nous reste 44 euros de recette par tronçon, on ne vit pas avec ça. »

« Nous concernant, nous sommes dans une logique de continuité avec le long-courrier et de mutualisation de frais de structure, mais quelqu’un qui viendrait uniquement avec un secteur ATR, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Le problème de fond, c’est que l’ATR coûte 6 fois plus cher par passager-kilomètre transporté que l’A350 ».

Avec un concurrent disparu et en monopole entre Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Martin, Paul-Henri Dubreuil a balayé les accusations de « se gaver » qu’il a vues fleurir sur les réseaux sociaux.

« Les gens peuvent aller regarder. Nous avons maintenu nos fréquences, nous n’avons pas augmenté nos tarifs et les gens sont contents de notre service.

Nous sommes à 70% de remplissage et si nous avions voulu tirer profit de la situation, nous aurions supprimé des vols pour avoir des remplissages à 100%. Nous ne l’avons pas fait et nous sommes droits dans nos bottes ».

Christophe Hardin Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com
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Tags : air caraibes, frenchbee, groupe dubreuil
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