Karen Virapin, nouvelle directrice générale déléguée d’Air Caraïbes

Air Caraïbes vient de nommer Karen Virapin au poste de directrice générale déléguée, "avec pour mission de continuer à accompagner le développement de la compagnie sur les Antilles et la Guyane", selon un communiqué.
Diplômée d’un DESS en Ressources Humaines, elle dispose d’un parcours professionnel de plus de 25 ans, marqué par des fonctions de pilotage transverse exercées dans l’Hexagone et en Guadeloupe.
"Son expérience lui a permis de développer une vision globale de l’entreprise, intégrant l’ensemble des enjeux humains, opérationnels et stratégiques", commente Air Caraïbes alors que Karen Virapin évolue au sein de la compagnie depuis 14 ans, exerçant jusqu’à présent les fonctions de directrice des Ressources Humaines.
"À ce poste stratégique, exercé en lien étroit avec la direction générale, elle a accompagné l’ensemble des grandes transformations de la compagnie, tant sur les plans économique, organisationnel que social", ajoute le transporteur.
Diplômée d’un DESS en Ressources Humaines, elle dispose d’un parcours professionnel de plus de 25 ans, marqué par des fonctions de pilotage transverse exercées dans l’Hexagone et en Guadeloupe.
"Son expérience lui a permis de développer une vision globale de l’entreprise, intégrant l’ensemble des enjeux humains, opérationnels et stratégiques", commente Air Caraïbes alors que Karen Virapin évolue au sein de la compagnie depuis 14 ans, exerçant jusqu’à présent les fonctions de directrice des Ressources Humaines.
"À ce poste stratégique, exercé en lien étroit avec la direction générale, elle a accompagné l’ensemble des grandes transformations de la compagnie, tant sur les plans économique, organisationnel que social", ajoute le transporteur.
Karen Virapin sera basée à Pointe-à-Pitre
Autres articles
-
République dominicaine : Air Caraïbes s'envole vers Samaná
-
Air Caraïbes : "Il n’y a plus de guerre tarifaire dans les Antilles" [ABO]
-
Air Caraïbes se dote d'un assistant virtuel baptisé Camille
-
Air Caraïbes étend le paiement fractionné aux billets "last minute"
-
Air Caraïbes signe un accord de code share avec Caribbean Airlines
Originaire de Guadeloupe, la nouvelle directrice générale adjointe "connaît intimement les enjeux économiques, sociaux et culturels des Antilles. Son ancrage territorial et sa connaissance approfondie de l’entreprise seront des atouts majeurs pour accompagner les prochaines étapes de développement d’Air Caraïbes".
"Ma priorité sera de travailler étroitement avec les équipes pour consolider notre modèle, accompagner les transformations à venir et continuer à proposer à nos clients une offre fidèle à l’ADN caribéen, responsable et tournée vers l’avenir", a déclaré Karen Virapin.
Elle sera basée à Pointe-à-Pitre au siège d’Air Caraïbes, et aura pour priorités de "continuer à défendre les positions de la compagnie sur le réseau régional, comme sur le réseau transatlantique, et de poursuivre la structuration d’une organisation agile et performante en cohérence avec l’ancrage caribéen de la compagnie".
Lire aussi : Air Caraïbes ouvre Samaná, porte d’entrée d’une République dominicaine nature
"Ma priorité sera de travailler étroitement avec les équipes pour consolider notre modèle, accompagner les transformations à venir et continuer à proposer à nos clients une offre fidèle à l’ADN caribéen, responsable et tournée vers l’avenir", a déclaré Karen Virapin.
Elle sera basée à Pointe-à-Pitre au siège d’Air Caraïbes, et aura pour priorités de "continuer à défendre les positions de la compagnie sur le réseau régional, comme sur le réseau transatlantique, et de poursuivre la structuration d’une organisation agile et performante en cohérence avec l’ancrage caribéen de la compagnie".
Lire aussi : Air Caraïbes ouvre Samaná, porte d’entrée d’une République dominicaine nature