Comment une agence de voyages a exfiltré des voyageurs depuis Dubaï !

Alors que le dirigeant passe des heures au téléphone pour mettre en place cette expédition de rapatriement, dès lundi, une possible reprise des vols est annoncée par l’ambassade de France aux Émirats arabes unis.



Une communication qui ajoute du flou au chaos ambiant.



" Je vais être honnête : j’ai eu peur comme jamais dans mon travail. Nous avions quand même la responsabilité de faire voler des gens depuis une zone de guerre.



Toute la nuit, j’ai actualisé la page du suivi du vol toutes les dix secondes. Nous étions très stressés, mais eux encore plus. Ce n’est pas quelque chose d’habituel pour nous.



D’autant que, alors que nous avions planifié l’opération en travaillant avec les réceptifs, les chauffeurs, etc., au même moment, des informations sortaient sur une reprise partielle des vols depuis Abou Dabi.



Les clients se questionnaient alors sur l’intérêt de passer par Oman. Ils ne voulaient pas nécessairement attendre, ni scinder le groupe de dix. La solution d’une reprise des vols n’en était finalement pas vraiment une.



Nous leur avons exposé la situation, au regard du peu d’informations que nous avions, et ils ont décidé de partir. ."



Sauf qu'ils sont loin d'être seuls sur la route. Depuis quelques jours maintenant, de nombreuses personnes tentent de fuir par cette unique échappatoire.



Les routes sont surchargées et le passage aux frontières plus chaotique qu’à l’accoutumée.



" Nous avons donc prévu un transfert de nuit, dans un minibus. Les chauffeurs de Dubaï n’ont pas le droit de conduire à Oman. Notre réceptif, Didier Dhommée le directeur général d'Arabian Spirit, sur place a donc trouvé un autre véhicule de l’autre côté de la frontière.



À ce checkpoint, un guide attendait tout le monde pour assurer le passage.



Tout cela a donc eu lieu en pleine nuit, autour de 2 h du matin. Au même moment, l’ambassade américaine à Riyad a été bombardée par l’Iran. Notre groupe ne voulait alors plus transiter par l’Arabie saoudite, " témoigne le dirigeant.