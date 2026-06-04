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Cristiano Ronaldo co-exporte son enseigne de restauration haut de gamme TATEL à Malte

Le groupe de restauration international s'installe cet été à St. George’s Bay


Le groupe de restauration international TATEL poursuit son expansion géographique avec l'ouverture prochaine d'un nouvel établissement à St. George’s Bay, à Malte. Porté sur l'île par Lifestyle Group, ce projet marque une nouvelle étape dans le développement de l'enseigne fondée en 2014 par le célèbre sportif Cristiano Ronaldo et l'homme d'affaires Manuel Campos Guallar.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Vendredi 5 Juin 2026 à 08:41

Tarel annonce l'ouverture estivale d'un site emblématique dans la Baie de ST. George, Malte, Despositphotos.com
Tarel annonce l'ouverture estivale d'un site emblématique dans la Baie de ST. George, Malte, Despositphotos.com
MSC Croisières
Après Madrid, Ibiza, Dubaï et Riyad, Tatel vient d'implanter son concept mêlant gastronomie d'inspiration hispano-méditerranéenne et programmation musicale au cœur de l'archipel maltais.

Conçu par le cabinet Grace Design Studio, ce nouvel espace dispose d'une capacité de 182 couverts. L'architecture intérieure s'inspire du style Art déco des années 1920 tout en intégrant des éléments contemporains à travers des agencements de bois et de textiles spécifiques. Le lieu s'organise autour d'une salle à manger principale, d'un salon équipé d'une cabine DJ, d'un espace privatif ainsi que d'une terrasse extérieure aménagée en bord de mer afin de s'intégrer au paysage côtier environnant.

Au cœur de cette installation, la direction déploie une stratégie visant à diversifier l'offre de restauration de la région. Le programme culinaire met en avant des recettes traditionnelles espagnoles revisitées, sous la supervision du chef exécutif mondial Juan Antonio Medina, passé notamment par les cuisines de l'établissement elBulli.

La carte propose les spécialités qui ont fait la notoriété de la marque, à l'image de leur riz signature aux côtes de bœuf ou de leur recette de cheesecake, accompagnées d'une sélection de boissons et de productions viticoles espagnoles et internationales.

Une ouverture ancrée dans le développement de l'offre touristique locale

Cette implantation s'inscrit plus largement dans la transformation de St. George’s Bay, un secteur de la côte nord-est de Malte en pleine requalification économique. L'établissement constituera l'un des piliers du projet de développement de Lifestyle Group, qui prévoit l'introduction de sept concepts distincts sur ce littoral pour la saison.

Manuel Campos Guallar, cofondateur de TATEL, justifie ce choix géographique : « St. George’s Bay est en train de devenir l’une des destinations lifestyle les plus excitantes de la Méditerranée, et nous sommes fiers d’y apporter l’expérience TATEL aux côtés d’une entreprise leader comme Lifestyle Group et de la famille de DeBono à leur Hard Rock Hotel. De la gastronomie à la musique en passant par l’ambiance et le service, nous voulons que chaque client ressente quelque chose de spécial. »

Pour Robert DeBono, PDG de Lifestyle Group, cette arrivée valide la montée en gamme du secteur : « L’arrivée de TATEL ajoute une autre dimension à la scène culinaire et de divertissement en évolution de Malte. Nous sommes fiers d’apporter cet esprit à St George’s Bay dans le cadre de l’évolution continue de l’offre hôtelière de l’île. »

A lire : Cristiano Ronaldo, nouveau visage de l'Arabie Saoudite

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