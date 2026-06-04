Cristiano Ronaldo co-exporte son enseigne de restauration haut de gamme TATEL à Malte

St. George’s Bay est en train de devenir l’une des destinations lifestyle les plus excitantes de la Méditerranée, et nous sommes fiers d’y apporter l’expérience TATEL aux côtés d’une entreprise leader comme Lifestyle Group et de la famille de DeBono à leur Hard Rock Hotel. De la gastronomie à la musique en passant par l’ambiance et le service, nous voulons que chaque client ressente quelque chose de spécial.

L’arrivée de TATEL ajoute une autre dimension à la scène culinaire et de divertissement en évolution de Malte. Nous sommes fiers d’apporter cet esprit à St George’s Bay dans le cadre de l’évolution continue de l’offre hôtelière de l’île.