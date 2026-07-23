Damien Marx : pour partir.com, l’IA est un levier plus qu’une menace

À cette époque-là, avec mon ex-compagne, nous sommes partis au Sri Lanka. J’avais trouvé le contact d’un guide local quelque part sur un forum. Nous nous sommes donc retrouvés dans un aéroport, au Sri Lanka, avec mes deux fils de 5 ans, à attendre une personne à qui j’avais simplement envoyé un mail.



Passé un moment de doute, l’expérience a été incroyable, cela ressemblait à ce que fait Evaneos aujourd’hui

Nous avons trois volets : je m’inspire, je m’informe et je compare. Je pars des besoins des voyageurs, je propose un outil ou un service, puis j’ajuste et j’améliore la chose.



Cette méthode m’a permis de travailler le référencement, car le SEO consiste finalement à répondre aux intentions de recherche des internautes et à travailler la façon d’apporter cette réponse.



L’enjeu était donc d’apporter une réponse fiable, avec une lecture rapide et visuelle, le tout sur un site facile à utiliser

", se remémore Damien Marx.Quelques semaines plus tard, avec des souvenirs en pagaille, la famille lyonnaise rentre à la maison. Et la vision du dirigeant a évolué : "]i", nous confie Damien Marx.Le site devient alors un véritable millefeuille, les briques étant ajoutées les unes aux autres.", poursuit-il.