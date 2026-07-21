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SAS optimise le prix de ses billets grâce à l’IA d’Amadeus

Une tarification plus flexible, ajustée en temps réel à la demande


Scandinavian Airlines (SAS) déploie la solution Amadeus Air Pricing Optimization sur l’ensemble de son réseau afin d’optimiser la tarification de ses billets grâce à l’intelligence artificielle et aux données en temps réel. Déjà utilisée sur certains marchés via le site de la compagnie et ses canaux NDC, la technologie aurait permis d’augmenter le chiffre d’affaires moyen de plus de 3%.


Rédigé par le Mardi 21 Juillet 2026 à 12:59

SAS optimise le prix de ses billets grâce à l’IA d’Amadeus - Depositphotos.com, Boarding2Now
SAS optimise le prix de ses billets grâce à l’IA d’Amadeus - Depositphotos.com, Boarding2Now
CroisiEurope
Scandinavian Airlines (SAS) s’appuie désormais sur l’intelligence artificielle pour optimiser la tarification de ses billets.

La compagnie aérienne a déployé la solution Amadeus Air Pricing Optimization (AAPO) sur l’ensemble de son réseau.

Dans les marchés où l’outil est déjà utilisé via le site internet de SAS et ses canaux de distribution NDC, Amadeus annonce une hausse moyenne du chiffre d’affaires de la compagnie de plus de 3%. Le fournisseur technologique ne précise toutefois pas le périmètre exact des marchés concernés ni la période de référence utilisée pour mesurer cette progression.

AAPO exploite l’intelligence artificielle ainsi que des données en temps réel afin d’ajuster les tarifs en fonction de la demande et du contexte de marché.

L’objectif est de permettre à SAS de s’éloigner progressivement d’un modèle reposant sur des classes de réservation aux tarifs prédéfinis, au profit d’une tarification plus continue et évolutive.

Des prix ajustés plus progressivement

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Pour les voyageurs, cette évolution doit notamment permettre de rendre l’expérience de réservation plus lisible, selon Amadeus.

Les prix peuvent évoluer de manière plus fluide en fonction de la demande, avec l’ambition de limiter les écarts brusques entre différentes classes de réservation. Cette approche doit contribuer à renforcer la transparence du parcours d’achat et la confiance des passagers au moment de choisir leur billet.

La solution permet également aux équipes commerciales et de gestion des revenus de réduire le recours aux ajustements manuels. Les tarifs peuvent être modifiés en continu selon les évolutions de la demande, dans le cadre de stratégies tarifaires et de garde-fous définis par la compagnie.

Une étape dans la modernisation de la distribution aérienne

Avec ce déploiement, Amadeus entend aussi illustrer l’un des usages croissants de l’intelligence artificielle dans le secteur aérien : l’analyse de volumes importants de données pour automatiser et affiner certaines décisions commerciales.

Le groupe affirme vouloir accompagner cette évolution dans un cadre de gouvernance reposant notamment sur son AI Office et sur des partenariats stratégiques.

Pour SAS, l’enjeu est désormais de poursuivre l’intégration de ces outils dans une stratégie de distribution plus flexible, tout en conservant un contrôle humain sur les règles et les limites encadrant la tarification.


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Tags : amadeus, ia, sas
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