SAS optimise le prix de ses billets grâce à l’IA d’Amadeus

Pour les voyageurs, cette évolution doit notamment permettre de rendre l’expérience de réservation plus lisible, selon Amadeus.



Les prix peuvent évoluer de manière plus fluide en fonction de la demande, avec l’ambition de limiter les écarts brusques entre différentes classes de réservation. Cette approche doit contribuer à renforcer la transparence du parcours d’achat et la confiance des passagers au moment de choisir leur billet.



La solution permet également aux équipes commerciales et de gestion des revenus de réduire le recours aux ajustements manuels. Les tarifs peuvent être modifiés en continu selon les évolutions de la demande, dans le cadre de stratégies tarifaires et de garde-fous définis par la compagnie.