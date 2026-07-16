TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TravelManagerMaG  
Recherche avancée

Déplacements professionnels : les moins de 35 ans voyagent davantage que leurs aînés

Une étude menée par CSA pour Navan


Une étude menée par CSA pour Navan met en lumière d'importantes différences générationnelles dans les habitudes de déplacement professionnel. Plus mobiles que leurs aînés, les moins de 35 ans accordent également une forte valeur aux rencontres en présentiel et sont davantage enclins à prolonger leurs voyages d'affaires à titre personnel.


Rédigé par le Lundi 20 Juillet 2026 à 12:54

Les jeunes actifs redonnent une place centrale aux voyages d’affaires - Depositphotos.com, Rawpixel
Les jeunes actifs redonnent une place centrale aux voyages d’affaires - Depositphotos.com, Rawpixel
CroisiEurope
Les déplacements professionnels ont encore de beaux jours devant eux.

Selon une étude réalisée par l'institut CSA pour Navan, publiée le 15 juillet 2026, 71% des actifs français considèrent les voyages d'affaires comme un élément important, voire essentiel, de leur vie professionnelle.

Au cours des douze derniers mois, 51% des actifs interrogés ont voyagé pour leur travail, régulièrement ou occasionnellement.

Mais derrière cette moyenne se cachent de fortes différences générationnelles.

Les moins de 35 ans sont nettement plus nombreux à se déplacer pour des raisons professionnelles : 64% d'entre eux déclarent l'avoir fait au cours de l'année écoulée, contre seulement 38% des actifs âgés de 50 ans ou plus.

Contrairement à certaines idées reçues, la génération la plus connectée n'est pas celle qui semble le moins attachée aux échanges physiques. Au contraire, 86% des moins de 35 ans estiment que les déplacements professionnels permettent de renforcer les relations de travail et la culture d'entreprise. Un chiffre qui tombe à 64% chez les professionnels de 50 ans et plus.

Les salons professionnels constituent la première raison de déplacement pour l'ensemble des actifs interrogés, cités par 44% d'entre eux. Les événements d'équipe, comme les séminaires, arrivent ensuite avec 38% des réponses.

Cette perception se traduit également dans les perspectives d'avenir. Seuls 25% des moins de 35 ans anticipent une baisse des déplacements professionnels dans les prochaines années, contre 37% des actifs âgés de 50 ans ou plus.

Le « bleisure » davantage ancré chez les moins de 35 ans

Autres articles
Autre différence notable entre les générations : la manière de prolonger les déplacements professionnels par des activités personnelles.

Parmi les actifs qui voyagent pour leur travail, 65% des moins de 35 ans déclarent avoir déjà combiné, souvent ou parfois, voyage d'affaires et loisirs en prolongeant leur séjour. Cette pratique ne concerne que 24% des voyageurs âgés de 50 ans ou plus.

L'envie est également forte chez les jeunes actifs qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire. 77% des moins de 35 ans se disent prêts à profiter d'une telle opportunité si elle se présente.

Le choix de l'hébergement témoigne, lui aussi, d'une évolution des pratiques. Si l'hôtel demeure la solution privilégiée, notamment pour 45% des voyageurs professionnels, les alternatives progressent chez les plus jeunes.

18% des moins de 35 ans déclarent ainsi préférer louer un logement local via une plateforme en ligne pour un séjour de plusieurs jours, contre 14% en moyenne chez l'ensemble des professionnels.

Le train privilégié par les plus âgés

Le choix du mode de transport révèle toutefois un résultat plus inattendu.

À durée et coût équivalents, le train est davantage plébiscité par les professionnels de 50 ans et plus : 60% d'entre eux le choisissent, contre 52% des moins de 35 ans.

Cette différence ne signifie pas pour autant que les jeunes actifs sont moins sensibles à la question de l'efficacité ou de l'impact environnemental. Ils accordent davantage d'importance à la possibilité de travailler pendant le trajet. 39% d'entre eux citent cet argument pour justifier leur choix de transport, contre 28% chez les 50 ans et plus.

La gestion du temps avant un vol illustre également des comportements différents. 14% des moins de 35 ans déclarent arriver moins d'une heure avant le départ de leur avion, contre 7% des professionnels de 50 ans et plus.

Lorsqu'il s'agit d'organiser un déplacement professionnel, les actifs arbitrent entre gain de temps, confort et flexibilité.

Globalement, 52% des voyageurs privilégient le fait de gagner du temps, même au détriment du confort. À l'inverse, 40% préfèrent voyager dans de meilleures conditions, quitte à rallonger la durée du trajet.

Les moins de 35 ans se distinguent toutefois par leur recherche de flexibilité. Les billets modifiables et les possibilités d'adapter leur voyage constituent un critère important pour 46% d'entre eux, contre 39% des professionnels de 50 ans ou plus.

Chez ces derniers, le gain de temps demeure le principal critère de choix, cité par 55% des répondants. Cette priorité est encore plus marquée chez les cadres, à 60%.

Des frustrations différentes selon les générations

L'organisation des déplacements professionnels reste globalement maîtrisée par les actifs. 68% estiment qu'elle ne représente pas de difficulté majeure. Toutefois, 22% jugent encore la démarche complexe et considèrent les tâches administratives comme une contrainte.

Les outils technologiques semblent contribuer à simplifier ces démarches : 75% des professionnels interrogés estiment qu'ils leur facilitent beaucoup ou en partie l'organisation de leurs déplacements, un chiffre qui atteint 82% chez les voyageurs réguliers.

Les sources de frustration varient cependant selon l'âge. Chez les moins de 35 ans, la gestion des notes de frais et des justificatifs constitue la principale difficulté, citée par 41% d'entre eux.

Les processus internes sont également davantage pointés du doigt : 33% rencontrent des difficultés liées à l'attente d'une validation managériale, contre 28% chez les 50 ans et plus. Les modifications de réservation sont également davantage citées par les jeunes actifs, à 33% contre 22% chez leurs aînés.

Pour les professionnels de 50 ans et plus, ce sont les imprévus liés au voyage qui constituent la première source de frustration. Retards et annulations sont ainsi cités par 44% d'entre eux.


Lu 187 fois

Tags : csa, deplacements professionnels, navan
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

DUNE inaugure Longara, un yacht haut de gamme dédié à la plongée en Mer Rouge

Zimbabwe : Hyatt annonce l'ouverture du Grand Hyatt Victoria Falls The Kingdom

Salaün Holidays lance une brochure dédiée aux Routes de la Soie

Avia Solutions Group nomme AJ Abedin au conseil d’administration

Déplacements professionnels : les moins de 35 ans voyagent davantage que leurs aînés

Brand News

IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !

IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !
L’événement de clôture du salon IFTM, la IFTM TourMaG Party, revient pour une édition 2026 placée...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Carentan (50))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

INTERMEDES - Assistant(e) Commercial(e) & Technique - Stage de 6 mois - (Paris 10e)
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN - APPEL D’OFFRES N° 20260701309 - Construction des stands de l’O.N.T.T aux salons et foires touristiques à l'Etranger pour une année 2026-2027
APPEL D'OFFRES TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Agents de voyages : les bonnes raisons de participer à IFTM en 2026

Agents de voyages : les bonnes raisons de participer à IFTM en 2026

Première visite à IFTM 2026 ? Ce qu'il faut savoir pour optimiser son expérience

Première visite à IFTM 2026 ? Ce qu'il faut savoir pour optimiser son expérience
Distribution

Distribution

Just Travel : l'agence qui veut rendre le voyage accessible aux personnes en situation de handicap

Just Travel : l'agence qui veut rendre le voyage accessible aux personnes en situation de handicap
Partez en France

Partez en France

Clermont-Ferrand prend le large grâce au Rendez-vous du Carnet de voyage 2026

Clermont-Ferrand prend le large grâce au Rendez-vous du Carnet de voyage 2026
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Creative Tours : Chypre, destination golf, 5 parcours signature

Creative Tours : Chypre, destination golf, 5 parcours signature
Production

Production

Salaün Holidays lance une brochure dédiée aux Routes de la Soie

Salaün Holidays lance une brochure dédiée aux Routes de la Soie
AirMaG

AirMaG

LATAM Airlines : un Support Global des ventes d’Excellence pour les professionnels du voyage

LATAM Airlines : un Support Global des ventes d’Excellence pour les professionnels du voyage
Transport

Transport

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme
La Travel Tech

La Travel Tech

Emerging Travel Group (RateHawk, Roundtrip) renforce son offre aérienne avec Travelport

Emerging Travel Group (RateHawk, Roundtrip) renforce son offre aérienne avec Travelport
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Zimbabwe : Hyatt annonce l'ouverture du Grand Hyatt Victoria Falls The Kingdom

Zimbabwe : Hyatt annonce l'ouverture du Grand Hyatt Victoria Falls The Kingdom
HotelMaG

Hébergement

Best Western Hotels & Resorts : une saison estivale tirée par les réservations de dernière minute

Best Western Hotels &amp; Resorts : une saison estivale tirée par les réservations de dernière minute
Futuroscopie

Futuroscopie

Le tourisme climatique existe-t-il ? [ABO]

Le tourisme climatique existe-t-il ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"
CruiseMaG

CruiseMaG

DUNE inaugure Longara, un yacht haut de gamme dédié à la plongée en Mer Rouge

DUNE inaugure Longara, un yacht haut de gamme dédié à la plongée en Mer Rouge
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Déplacements professionnels : les moins de 35 ans voyagent davantage que leurs aînés

Déplacements professionnels : les moins de 35 ans voyagent davantage que leurs aînés
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias