Déplacements professionnels : les moins de 35 ans voyagent davantage que leurs aînés

Les déplacements professionnels ont encore de beaux jours devant eux.
Selon une étude réalisée par l'institut CSA pour Navan, publiée le 15 juillet 2026, 71% des actifs français considèrent les voyages d'affaires comme un élément important, voire essentiel, de leur vie professionnelle.
Au cours des douze derniers mois, 51% des actifs interrogés ont voyagé pour leur travail, régulièrement ou occasionnellement.
Mais derrière cette moyenne se cachent de fortes différences générationnelles.
Les moins de 35 ans sont nettement plus nombreux à se déplacer pour des raisons professionnelles : 64% d'entre eux déclarent l'avoir fait au cours de l'année écoulée, contre seulement 38% des actifs âgés de 50 ans ou plus.
Contrairement à certaines idées reçues, la génération la plus connectée n'est pas celle qui semble le moins attachée aux échanges physiques. Au contraire, 86% des moins de 35 ans estiment que les déplacements professionnels permettent de renforcer les relations de travail et la culture d'entreprise. Un chiffre qui tombe à 64% chez les professionnels de 50 ans et plus.
Les salons professionnels constituent la première raison de déplacement pour l'ensemble des actifs interrogés, cités par 44% d'entre eux. Les événements d'équipe, comme les séminaires, arrivent ensuite avec 38% des réponses.
Cette perception se traduit également dans les perspectives d'avenir. Seuls 25% des moins de 35 ans anticipent une baisse des déplacements professionnels dans les prochaines années, contre 37% des actifs âgés de 50 ans ou plus.
Selon une étude réalisée par l'institut CSA pour Navan, publiée le 15 juillet 2026, 71% des actifs français considèrent les voyages d'affaires comme un élément important, voire essentiel, de leur vie professionnelle.
Au cours des douze derniers mois, 51% des actifs interrogés ont voyagé pour leur travail, régulièrement ou occasionnellement.
Mais derrière cette moyenne se cachent de fortes différences générationnelles.
Les moins de 35 ans sont nettement plus nombreux à se déplacer pour des raisons professionnelles : 64% d'entre eux déclarent l'avoir fait au cours de l'année écoulée, contre seulement 38% des actifs âgés de 50 ans ou plus.
Contrairement à certaines idées reçues, la génération la plus connectée n'est pas celle qui semble le moins attachée aux échanges physiques. Au contraire, 86% des moins de 35 ans estiment que les déplacements professionnels permettent de renforcer les relations de travail et la culture d'entreprise. Un chiffre qui tombe à 64% chez les professionnels de 50 ans et plus.
Les salons professionnels constituent la première raison de déplacement pour l'ensemble des actifs interrogés, cités par 44% d'entre eux. Les événements d'équipe, comme les séminaires, arrivent ensuite avec 38% des réponses.
Cette perception se traduit également dans les perspectives d'avenir. Seuls 25% des moins de 35 ans anticipent une baisse des déplacements professionnels dans les prochaines années, contre 37% des actifs âgés de 50 ans ou plus.
Le « bleisure » davantage ancré chez les moins de 35 ans
Autres articles
-
Navan lance Navan events : une plateforme dédiée à la gestion des séminaires
-
Opella choisit Navan pour centraliser voyages d’affaires et notes de frais
-
Navan atteint 702 M$ de chiffre d’affaires et veut accélèrer en 2027
-
Navan annonce un partenariat renforcé avec Booking.com
-
Air France : quelles sont les économies réalisées avec NDC ?
Autre différence notable entre les générations : la manière de prolonger les déplacements professionnels par des activités personnelles.
Parmi les actifs qui voyagent pour leur travail, 65% des moins de 35 ans déclarent avoir déjà combiné, souvent ou parfois, voyage d'affaires et loisirs en prolongeant leur séjour. Cette pratique ne concerne que 24% des voyageurs âgés de 50 ans ou plus.
L'envie est également forte chez les jeunes actifs qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire. 77% des moins de 35 ans se disent prêts à profiter d'une telle opportunité si elle se présente.
Le choix de l'hébergement témoigne, lui aussi, d'une évolution des pratiques. Si l'hôtel demeure la solution privilégiée, notamment pour 45% des voyageurs professionnels, les alternatives progressent chez les plus jeunes.
18% des moins de 35 ans déclarent ainsi préférer louer un logement local via une plateforme en ligne pour un séjour de plusieurs jours, contre 14% en moyenne chez l'ensemble des professionnels.
Parmi les actifs qui voyagent pour leur travail, 65% des moins de 35 ans déclarent avoir déjà combiné, souvent ou parfois, voyage d'affaires et loisirs en prolongeant leur séjour. Cette pratique ne concerne que 24% des voyageurs âgés de 50 ans ou plus.
L'envie est également forte chez les jeunes actifs qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire. 77% des moins de 35 ans se disent prêts à profiter d'une telle opportunité si elle se présente.
Le choix de l'hébergement témoigne, lui aussi, d'une évolution des pratiques. Si l'hôtel demeure la solution privilégiée, notamment pour 45% des voyageurs professionnels, les alternatives progressent chez les plus jeunes.
18% des moins de 35 ans déclarent ainsi préférer louer un logement local via une plateforme en ligne pour un séjour de plusieurs jours, contre 14% en moyenne chez l'ensemble des professionnels.
Le train privilégié par les plus âgés
Le choix du mode de transport révèle toutefois un résultat plus inattendu.
À durée et coût équivalents, le train est davantage plébiscité par les professionnels de 50 ans et plus : 60% d'entre eux le choisissent, contre 52% des moins de 35 ans.
Cette différence ne signifie pas pour autant que les jeunes actifs sont moins sensibles à la question de l'efficacité ou de l'impact environnemental. Ils accordent davantage d'importance à la possibilité de travailler pendant le trajet. 39% d'entre eux citent cet argument pour justifier leur choix de transport, contre 28% chez les 50 ans et plus.
La gestion du temps avant un vol illustre également des comportements différents. 14% des moins de 35 ans déclarent arriver moins d'une heure avant le départ de leur avion, contre 7% des professionnels de 50 ans et plus.
Lorsqu'il s'agit d'organiser un déplacement professionnel, les actifs arbitrent entre gain de temps, confort et flexibilité.
Globalement, 52% des voyageurs privilégient le fait de gagner du temps, même au détriment du confort. À l'inverse, 40% préfèrent voyager dans de meilleures conditions, quitte à rallonger la durée du trajet.
Les moins de 35 ans se distinguent toutefois par leur recherche de flexibilité. Les billets modifiables et les possibilités d'adapter leur voyage constituent un critère important pour 46% d'entre eux, contre 39% des professionnels de 50 ans ou plus.
Chez ces derniers, le gain de temps demeure le principal critère de choix, cité par 55% des répondants. Cette priorité est encore plus marquée chez les cadres, à 60%.
À durée et coût équivalents, le train est davantage plébiscité par les professionnels de 50 ans et plus : 60% d'entre eux le choisissent, contre 52% des moins de 35 ans.
Cette différence ne signifie pas pour autant que les jeunes actifs sont moins sensibles à la question de l'efficacité ou de l'impact environnemental. Ils accordent davantage d'importance à la possibilité de travailler pendant le trajet. 39% d'entre eux citent cet argument pour justifier leur choix de transport, contre 28% chez les 50 ans et plus.
La gestion du temps avant un vol illustre également des comportements différents. 14% des moins de 35 ans déclarent arriver moins d'une heure avant le départ de leur avion, contre 7% des professionnels de 50 ans et plus.
Lorsqu'il s'agit d'organiser un déplacement professionnel, les actifs arbitrent entre gain de temps, confort et flexibilité.
Globalement, 52% des voyageurs privilégient le fait de gagner du temps, même au détriment du confort. À l'inverse, 40% préfèrent voyager dans de meilleures conditions, quitte à rallonger la durée du trajet.
Les moins de 35 ans se distinguent toutefois par leur recherche de flexibilité. Les billets modifiables et les possibilités d'adapter leur voyage constituent un critère important pour 46% d'entre eux, contre 39% des professionnels de 50 ans ou plus.
Chez ces derniers, le gain de temps demeure le principal critère de choix, cité par 55% des répondants. Cette priorité est encore plus marquée chez les cadres, à 60%.
Des frustrations différentes selon les générations
L'organisation des déplacements professionnels reste globalement maîtrisée par les actifs. 68% estiment qu'elle ne représente pas de difficulté majeure. Toutefois, 22% jugent encore la démarche complexe et considèrent les tâches administratives comme une contrainte.
Les outils technologiques semblent contribuer à simplifier ces démarches : 75% des professionnels interrogés estiment qu'ils leur facilitent beaucoup ou en partie l'organisation de leurs déplacements, un chiffre qui atteint 82% chez les voyageurs réguliers.
Les sources de frustration varient cependant selon l'âge. Chez les moins de 35 ans, la gestion des notes de frais et des justificatifs constitue la principale difficulté, citée par 41% d'entre eux.
Les processus internes sont également davantage pointés du doigt : 33% rencontrent des difficultés liées à l'attente d'une validation managériale, contre 28% chez les 50 ans et plus. Les modifications de réservation sont également davantage citées par les jeunes actifs, à 33% contre 22% chez leurs aînés.
Pour les professionnels de 50 ans et plus, ce sont les imprévus liés au voyage qui constituent la première source de frustration. Retards et annulations sont ainsi cités par 44% d'entre eux.
Les outils technologiques semblent contribuer à simplifier ces démarches : 75% des professionnels interrogés estiment qu'ils leur facilitent beaucoup ou en partie l'organisation de leurs déplacements, un chiffre qui atteint 82% chez les voyageurs réguliers.
Les sources de frustration varient cependant selon l'âge. Chez les moins de 35 ans, la gestion des notes de frais et des justificatifs constitue la principale difficulté, citée par 41% d'entre eux.
Les processus internes sont également davantage pointés du doigt : 33% rencontrent des difficultés liées à l'attente d'une validation managériale, contre 28% chez les 50 ans et plus. Les modifications de réservation sont également davantage citées par les jeunes actifs, à 33% contre 22% chez leurs aînés.
Pour les professionnels de 50 ans et plus, ce sont les imprévus liés au voyage qui constituent la première source de frustration. Retards et annulations sont ainsi cités par 44% d'entre eux.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille