Déplacements professionnels : les moins de 35 ans voyagent davantage que leurs aînés

L'organisation des déplacements professionnels reste globalement maîtrisée par les actifs. 68% estiment qu'elle ne représente pas de difficulté majeure. Toutefois, 22% jugent encore la démarche complexe et considèrent les tâches administratives comme une contrainte.



Les outils technologiques semblent contribuer à simplifier ces démarches : 75% des professionnels interrogés estiment qu'ils leur facilitent beaucoup ou en partie l'organisation de leurs déplacements, un chiffre qui atteint 82% chez les voyageurs réguliers.



Les sources de frustration varient cependant selon l'âge. Chez les moins de 35 ans, la gestion des notes de frais et des justificatifs constitue la principale difficulté, citée par 41% d'entre eux.



Les processus internes sont également davantage pointés du doigt : 33% rencontrent des difficultés liées à l'attente d'une validation managériale, contre 28% chez les 50 ans et plus. Les modifications de réservation sont également davantage citées par les jeunes actifs, à 33% contre 22% chez leurs aînés.



Pour les professionnels de 50 ans et plus, ce sont les imprévus liés au voyage qui constituent la première source de frustration. Retards et annulations sont ainsi cités par 44% d'entre eux.