Opella choisit Navan pour centraliser voyages d’affaires et notes de frais - Depositphotos.com Auteur Maridav
Dans un contexte de transformation post-scission avec Sanofi, Opella annonce avoir sélectionné Navan pour piloter l’ensemble de son programme de voyages d’affaires et de notes de frais.
« Navan met à disposition de nos équipes un outil intuitif qui lève les obstacles liés aux déplacements et aux notes de frais, tout en améliorant l'expérience des collaborateurs et en nous offrant la visibilité en temps réel indispensable à une maîtrise efficace de nos coûts », souligne Vincent Cotard, VP Global Head Real Estate and Workplace Experience chez Opella.
« Navan met à disposition de nos équipes un outil intuitif qui lève les obstacles liés aux déplacements et aux notes de frais, tout en améliorant l'expérience des collaborateurs et en nous offrant la visibilité en temps réel indispensable à une maîtrise efficace de nos coûts », souligne Vincent Cotard, VP Global Head Real Estate and Workplace Experience chez Opella.
Autres articles
-
Navan atteint 702 M$ de chiffre d’affaires et veut accélèrer en 2027
-
Navan annonce un partenariat renforcé avec Booking.com
-
Air France : quelles sont les économies réalisées avec NDC ?
-
Solution de paiement : Brex et Navan lancent BrexPay pour Navan
-
Navan : Quel est l'impact de l'adoption de la NDC ?
Selon un communiqué, Opella anticipe une réduction pouvant atteindre 20 % de son budget voyage annuel. L’entreprise mise également sur une adoption massive de la solution, avec un objectif de 95 % d’utilisation par les collaborateurs et un score de satisfaction de 96 %.
Avec ce partenariat, Opella rejoint plusieurs grands comptes ayant récemment opté pour Navan, parmi lesquels Alcatel-Lucent, Lafarge et Expleo.
Avec ce partenariat, Opella rejoint plusieurs grands comptes ayant récemment opté pour Navan, parmi lesquels Alcatel-Lucent, Lafarge et Expleo.