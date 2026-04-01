Opella choisit Navan pour centraliser voyages d’affaires et notes de frais

Selon un communiqué, Opella anticipe une réduction pouvant atteindre 20 % de son budget voyage annuel. L’entreprise mise également sur une adoption massive de la solution, avec un objectif de 95 % d’utilisation par les collaborateurs et un score de satisfaction de 96 %.



Avec ce partenariat, Opella rejoint plusieurs grands comptes ayant récemment opté pour Navan, parmi lesquels Alcatel-Lucent, Lafarge et Expleo.