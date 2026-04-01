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Opella choisit Navan pour centraliser voyages d’affaires et notes de frais

Opella est une entreprise de santé grand public issue de la scission de Sanofi


Opella confie à Navan la gestion unifiée de ses déplacements professionnels et notes de frais. Opella est une entreprise de santé grand public issue de la scission de Sanofi.


Rédigé par le Mercredi 15 Avril 2026 à 17:45

Opella choisit Navan pour centraliser voyages d’affaires et notes de frais - Depositphotos.com Auteur Maridav
Opella choisit Navan pour centraliser voyages d’affaires et notes de frais - Depositphotos.com Auteur Maridav
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Dans un contexte de transformation post-scission avec Sanofi, Opella annonce avoir sélectionné Navan pour piloter l’ensemble de son programme de voyages d’affaires et de notes de frais.

« Navan met à disposition de nos équipes un outil intuitif qui lève les obstacles liés aux déplacements et aux notes de frais, tout en améliorant l'expérience des collaborateurs et en nous offrant la visibilité en temps réel indispensable à une maîtrise efficace de nos coûts », souligne Vincent Cotard, VP Global Head Real Estate and Workplace Experience chez Opella.

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Selon un communiqué, Opella anticipe une réduction pouvant atteindre 20 % de son budget voyage annuel. L’entreprise mise également sur une adoption massive de la solution, avec un objectif de 95 % d’utilisation par les collaborateurs et un score de satisfaction de 96 %.

Avec ce partenariat, Opella rejoint plusieurs grands comptes ayant récemment opté pour Navan, parmi lesquels Alcatel-Lucent, Lafarge et Expleo.

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Tags : navan
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