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Nouvelle-Calédonie Tourisme et Aircalin relancent la promotion de la destination en France

relancer la demande vers l’archipel


Du 27 mai au 23 juin 2026, Nouvelle-Calédonie Tourisme et Aircalin déploient une campagne de promotion en France métropolitaine. Objectif : relancer la demande vers l’archipel grâce notamment à des offres tarifaires attractives.


Rédigé par le Vendredi 29 Mai 2026 à 12:30

Nouvelle-Calédonie Tourisme et Aircalin relancent la promotion de la destination en France - Depositphotos.com Auteur THPStock
Nouvelle-Calédonie Tourisme et Aircalin relancent la promotion de la destination en France - Depositphotos.com Auteur THPStock
Martinique
Nouvelle-Calédonie Tourisme et Aircalin lancent une nouvelle campagne de promotion destinée au marché métropolitain. Déployée du 27 mai au 23 juin 2026, l'opération, baptisée « Notre cœur fait battre le vôtre », vise à renforcer l'attractivité de l'archipel et à soutenir la reprise du tourisme français vers la destination.

Dans un contexte de consolidation du marché hexagonal, la campagne entend « réaffirmer l’identité singulière de la Nouvelle-Calédonie et mettre en lumière sa pleine capacité d’accueil », tout en contribuant à dépasser « les perceptions négatives désormais obsolètes ».

Pour y parvenir, les deux partenaires misent sur une mobilisation de l'ensemble de la filière touristique, associant professionnels calédoniens, tour-opérateurs et réseaux de distribution français.

A lire aussi : Tourisme : des signaux de reprise "prometteurs" en Nouvelle-Calédonie

Des offres attractives pour les voyageurs

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Le dispositif combine visibilité digitale, campagnes sur les réseaux sociaux, vidéos, opérations de retargeting, actions presse et « accompagnement des voyageurs tout au long de leur parcours d'achat ».

La signature retenue fait référence au célèbre cœur de Voh, rendu mondialement célèbre par les photographies de Yann Arthus-Bertrand. Selon les promoteurs de la campagne, elle incarne « la promesse d’une destination authentique, généreuse et profondément vivante ».

Pour soutenir cette relance, Aircalin met en avant une offre promotionnelle sur les vols entre Paris et Nouméa, proposés à partir de 1 599 euros TTC en classe Economy pour des voyages effectués entre juin 2026 et avril 2027, hors vacances scolaires.

De leur côté, plusieurs tour-opérateurs spécialisés commercialisent des séjours tout compris à partir de 2 850 euros, tandis que les voyageurs individuels pourront bénéficier de réductions pouvant atteindre 50 % auprès de partenaires locaux.

Premier marché émetteur historique de la destination, la France métropolitaine demeure un enjeu pour l'économie touristique calédonienne.

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Tags : aircalin, nouvelle caledonie
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