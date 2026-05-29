Nouvelle-Calédonie Tourisme et Aircalin relancent la promotion de la destination en France

relancer la demande vers l’archipel

Du 27 mai au 23 juin 2026, Nouvelle-Calédonie Tourisme et Aircalin déploient une campagne de promotion en France métropolitaine. Objectif : relancer la demande vers l’archipel grâce notamment à des offres tarifaires attractives.



Rédigé par La Rédaction le Vendredi 29 Mai 2026 à 12:30

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