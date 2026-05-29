Nouvelle-Calédonie Tourisme et Aircalin relancent la promotion de la destination en France - Depositphotos.com Auteur THPStock
Nouvelle-Calédonie Tourisme et Aircalin lancent une nouvelle campagne de promotion destinée au marché métropolitain. Déployée du 27 mai au 23 juin 2026, l'opération, baptisée « Notre cœur fait battre le vôtre », vise à renforcer l'attractivité de l'archipel et à soutenir la reprise du tourisme français vers la destination.
Dans un contexte de consolidation du marché hexagonal, la campagne entend « réaffirmer l’identité singulière de la Nouvelle-Calédonie et mettre en lumière sa pleine capacité d’accueil », tout en contribuant à dépasser « les perceptions négatives désormais obsolètes ».
Pour y parvenir, les deux partenaires misent sur une mobilisation de l'ensemble de la filière touristique, associant professionnels calédoniens, tour-opérateurs et réseaux de distribution français.
A lire aussi : Tourisme : des signaux de reprise "prometteurs" en Nouvelle-Calédonie
Dans un contexte de consolidation du marché hexagonal, la campagne entend « réaffirmer l’identité singulière de la Nouvelle-Calédonie et mettre en lumière sa pleine capacité d’accueil », tout en contribuant à dépasser « les perceptions négatives désormais obsolètes ».
Pour y parvenir, les deux partenaires misent sur une mobilisation de l'ensemble de la filière touristique, associant professionnels calédoniens, tour-opérateurs et réseaux de distribution français.
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Des offres attractives pour les voyageurs
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Le dispositif combine visibilité digitale, campagnes sur les réseaux sociaux, vidéos, opérations de retargeting, actions presse et « accompagnement des voyageurs tout au long de leur parcours d'achat ».
La signature retenue fait référence au célèbre cœur de Voh, rendu mondialement célèbre par les photographies de Yann Arthus-Bertrand. Selon les promoteurs de la campagne, elle incarne « la promesse d’une destination authentique, généreuse et profondément vivante ».
Pour soutenir cette relance, Aircalin met en avant une offre promotionnelle sur les vols entre Paris et Nouméa, proposés à partir de 1 599 euros TTC en classe Economy pour des voyages effectués entre juin 2026 et avril 2027, hors vacances scolaires.
De leur côté, plusieurs tour-opérateurs spécialisés commercialisent des séjours tout compris à partir de 2 850 euros, tandis que les voyageurs individuels pourront bénéficier de réductions pouvant atteindre 50 % auprès de partenaires locaux.
Premier marché émetteur historique de la destination, la France métropolitaine demeure un enjeu pour l'économie touristique calédonienne.
La signature retenue fait référence au célèbre cœur de Voh, rendu mondialement célèbre par les photographies de Yann Arthus-Bertrand. Selon les promoteurs de la campagne, elle incarne « la promesse d’une destination authentique, généreuse et profondément vivante ».
Pour soutenir cette relance, Aircalin met en avant une offre promotionnelle sur les vols entre Paris et Nouméa, proposés à partir de 1 599 euros TTC en classe Economy pour des voyages effectués entre juin 2026 et avril 2027, hors vacances scolaires.
De leur côté, plusieurs tour-opérateurs spécialisés commercialisent des séjours tout compris à partir de 2 850 euros, tandis que les voyageurs individuels pourront bénéficier de réductions pouvant atteindre 50 % auprès de partenaires locaux.
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