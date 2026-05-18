La Norvège ou l’Islande avec Quartier Libre, le choix cornélien

Stéphane développe : « Nos autotours vous permettront d’explorer en liberté tout ou partie de cette île mystérieuse.

Vous pourrez découvrir les sites incontournables et d’autres moins connus pour vivre votre Islande.

A titre personnel, l’un de mes grands souvenirs islandais fut ma rencontre avec le volcan Fagradalsfjall. Après 800 ans de sommeil, le volcan s’est réveillé un jour de mars 2021. J’ai eu la chance de pouvoir passer 2 jours complets à proximité de ce géant de la nature. Cette faille de magma était facilement accessible, à une heure de Reykjavik en voiture, puis quelques heures de randonnée à la portée de tout un chacun. J’ai passé des moments magiques, spectateur de la création d’une nouvelle terre.



Fort de cette expérience, j’ai conseillé à nos clients, durant leur autotour, de consacrer une demi-journée à ce site grandiose. Les passagers Quartier Libre ont pu, jusqu’à cet été, découvrir ce phénomène qui leur laissera des souvenirs extraordinaires. ».



En 8j/7n, l’Islande 360° vous donnera un premier aperçu de la destination et, à n’en pas douter, l’envie d’y revenir.

Pour ceux qui disposent d’un peu plus de temps, réservez Au cœur des éléments en 12j/11n.



Enfin, les adeptes d’une découverte exhaustive profiteront des 15j/14n de « l’Islande Intégrale » pour ne rien manquer.