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La Norvège ou l’Islande avec Quartier Libre, le choix cornélien


Quartier Libre vous emmène à la découverte de la Norvège et de l’Islande. Au départ de chez vous, choisissez entre ces deux destinations époustouflantes.


Rédigé par le Lundi 25 Mai 2026 à 00:05

© Canva - Quartier Libre
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Martinique

Stéphane Dossetto, Directeur Commercial, explique : « C’est avec ces pays que l’histoire de Quartier Libre a commencé il y a déjà 34 ans. Y envoyer, cette année encore des clients, c’est au-delà dune simple question de chiffre d’affaire.

Nous sommes heureux de présenter notre production qui comprend des classiques, agrémentés de nouveautés, avec départs garantis sur nos principaux circuits. Et toujours accompagnés par nos guides maison. »

La Norvège de Quartier Libre, le choix pour une découverte complète

Stéphane détaille les programmes accessibles avec des compagnies telles que Norwegian, Volotea, Lufthansa, Air France, et Scandinavian Airlines.

« Lofoten et Fjords » est le circuit référence pour découvrir l’authenticité du pays (à partir de 2749€). Avec au programme : Oslo, Bergen, une croisière sur le Sognefjord, les îles Vesteralen et Lofoten, les cascades, les montagnes, la visite de TromsØ (point de départ des expéditions polaires) avec une traversée en bateau de 3 heures de Vesteralen vers le spectaculaire fjord de Tromsø où vous aurez peut-être la chance de voir des baleines... 9j/8n tellement intenses en émotions que vous n’aurez qu’envie de revenir en Norvège.
Nouveauté : Le transport intérieur de Trondheim aux Lofoten est cette année effectué avec un vol intérieur, plus rapide que le train de nuit utilisé jusqu’à présent.
© Canva - Quartier Libre
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Si vous avez un peu plus de temps devant vous, le circuit « Grand Tour de Norvège », en 11j/10n, n’attend que vous (à partir de 3433€). Un programme riche et équilibré qui vous emmènera jusqu’au Cap Nord et son soleil de minuit, vous découvrirez les terres sauvages du nord et les Fjords de l’est. Avec un passage par le parc national de Jotunheim où vous croiserez peut-être les Trolls géants.

La « Norvège des fjords » est le best seller (à partir de 1899€) de la production et ce n’est pas un hasard. En 8j/7n vos clients découvriront le pays des Fjords par excellence, où la nature étale toute son éblouissante démesure. Le Sognefjord, roi des fjords, classé par l’Unesco, le Geirangerfjord avec ses falaises et ses cascades et l’Hardangerfjord, le plus méridional aux pentes moins escarpées.
Stéphane complète : « Dans ce programme, les 3 croisières dans les fjords (soit 4h de navigation en tout) sont justes éblouissantes et même vertigineuses. C’est une expérience qu’il faut vivre au moins une fois dans sa vie ».
Les visites d’Oslo, Bergen et Lillehammer, ainsi qu’une balade au pied d’un glacier font de ce circuit un véritable condensé des incontournables de la destination.
© Canva - Quartier Libre
© Canva - Quartier Libre

Stéphane ajoute : « En plus de tout cela, nous proposons également un circuit entre les trois capitales scandinaves en 8j/7n. La traversée de nuit entre Oslo et Copenhague est une expérience à vivre.
Et pour être tout à fait complet, nous venons de sortir, à l’intention des fans de phénomènes astronomiques, une variante « spécial éclipse solaire » de nos circuits accompagnés Norvège des Fjord et Grand tour de Norvège. »
© Canva - Quartier Libre
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Deux Autotours et un City break

« Si vous êtes adeptes de découverte en individuel nos autotours vous permettront d’explorer en liberté le pays en 8 jours avec notre Fjords et Telemark ou en 14 jours en faisant le Grand tour des fjords.

Et si Oslo seul vous fait de l’œil, pourquoi pas envisager d’un City break dans l’une des plus belles capitales scandinave. »

L’Islande, le feu sous la glace, en circuit accompagné…

Stéphane explique : « Nous proposons un circuit accompagné en départs garantis pour celles et ceux qui sont en quête d’un voyage mémorable au milieu de toutes les merveilles de l’Islande.

Ce circuit accompagné en Islande 8j/7n est proposé en départs garantis de mai à août.
Notre circuit va permettre à vos voyageurs d'explorer l'île dans sa globalité, des grands espaces naturels aux sites culturels et historiques. Au programme de ces 8 jours, les incontournables du pays attendent vos clients pour leur offrir des souvenirs inoubliables.
Nous sommes spécialiste de la destination, ce qui nous permet de créer un voyage accessible à tous. Cela va de la balade le long des plages de sable noir, à l’observation des geysers et la découverte de cascades. Nous mettons un point d’honneur à offrir des prestations de qualité supérieure. »
© Canva - Quartier Libre
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...ou en autotour

Stéphane développe : « Nos autotours vous permettront d’explorer en liberté tout ou partie de cette île mystérieuse.
Vous pourrez découvrir les sites incontournables et d’autres moins connus pour vivre votre Islande.
A titre personnel, l’un de mes grands souvenirs islandais fut ma rencontre avec le volcan Fagradalsfjall. Après 800 ans de sommeil, le volcan s’est réveillé un jour de mars 2021. J’ai eu la chance de pouvoir passer 2 jours complets à proximité de ce géant de la nature. Cette faille de magma était facilement accessible, à une heure de Reykjavik en voiture, puis quelques heures de randonnée à la portée de tout un chacun. J’ai passé des moments magiques, spectateur de la création d’une nouvelle terre.

Fort de cette expérience, j’ai conseillé à nos clients, durant leur autotour, de consacrer une demi-journée à ce site grandiose. Les passagers Quartier Libre ont pu, jusqu’à cet été, découvrir ce phénomène qui leur laissera des souvenirs extraordinaires. ».

En 8j/7n, l’Islande 360° vous donnera un premier aperçu de la destination et, à n’en pas douter, l’envie d’y revenir.
Pour ceux qui disposent d’un peu plus de temps, réservez Au cœur des éléments en 12j/11n.

Enfin, les adeptes d’une découverte exhaustive profiteront des 15j/14n de « l’Islande Intégrale » pour ne rien manquer.
© Canva - Quartier Libre
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La grande nouveauté : voyagez en mode « Slow travel » dans votre van

Stéphane raconte cette nouveauté exceptionnelle : « Cet été, nous avons décidé de vous proposer une nouveauté en mode "Slow Travel" : L’Islande en van, un vent de liberté pendant 12 jours !

Vous allez adorer prendre votre temps. Chez Quartier Libre, nous savons que la liberté est le luxe ultime du voyageur. C'est pourquoi nous lançons officiellement ce nouveau format de découverte. Pourquoi 12 jours ? Parce que l'Islande ne se visite pas, elle se ressent. Passer sur un format 12 jours, ce n’est pas juste ajouter des kilomètres.
C’est aller plus loin pour explorer les fjords reculés de l'Est et les terres mystiques du Nord, là où le tourisme de masse s'arrête.
C’est vivre au rythme de la nature en s'arrêtant 2 heures de plus devant une cascade parce que la lumière est parfaite.
C’est une déconnexion réelle en passant du mode "check-list" au mode "contemplation". Le concept de l’autotour reste certes le même mais l'expérience est décuplée. Dans votre van aménagé, votre maison sur roues vous vivrez un itinéraire optimisé mais 100% flexible.

Quartier Libre a aussi pensé aux plus petits budgets ou à ceux qui disposent de moins de temps avec une version en 8 jour de ce merveilleux programme qu’est l’Islande en van.

Stéphane conclut : « Tout comme je le suis, vous ne pourrez qu’être enthousiasmés par ces grands et beaux pays. Alors rendez-vous vite sur notre site pour réserver votre prochain voyage ».
© Canva - Quartier Libre
© Canva - Quartier Libre

Notre catalogue et notre site sont à votre disposition

Ce catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter votre travail, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.

N’attendez pas pour le commander.

Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ... ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille - +33(0)9 72 38 52 44).

La Norvège ou l’Islande avec Quartier Libre, le choix cornélien
Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.

Mail : agences@quartier-libre.fr
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28

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Tags : Quartier Libre
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