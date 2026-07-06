Émirats arabes unis et Égypte : deux destinations d'exception, une expertise locale signée DAKKAK UAE

Les Émirats arabes unis : une destination qui ne cesse de se réinventer
Depuis plusieurs années, les Émirats arabes unis figurent parmi les destinations les plus prisées des voyageurs internationaux. Leur succès repose sur une combinaison unique : infrastructures de très haut niveau, sécurité, qualité de service, climat ensoleillé une grande partie de l'année et richesse des expériences proposées.
Bien plus qu'une destination shopping ou balnéaire, les Émirats invitent aujourd'hui à découvrir un patrimoine culturel préservé, des paysages désertiques spectaculaires, une gastronomie cosmopolite et une multitude d'activités adaptées aux couples, aux familles, aux groupes et aux voyageurs d'affaires.
Chaque émirat possède sa propre identité et permet de vivre un séjour différent.
Bien plus qu'une destination shopping ou balnéaire, les Émirats invitent aujourd'hui à découvrir un patrimoine culturel préservé, des paysages désertiques spectaculaires, une gastronomie cosmopolite et une multitude d'activités adaptées aux couples, aux familles, aux groupes et aux voyageurs d'affaires.
Chaque émirat possède sa propre identité et permet de vivre un séjour différent.
Dubaï, la ville des expériences
Ville des records et de l'innovation, Dubaï impressionne par son architecture futuriste et son dynamisme. Dominée par la silhouette du Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, elle séduit autant les amateurs de luxe que les voyageurs curieux de découvrir une destination en constante évolution.
Au-delà de ses célèbres centres commerciaux et de ses hôtels prestigieux, Dubaï révèle également un visage plus authentique. Les quartiers historiques d'Al Fahidi, les traversées de Dubai Creek à bord des abras traditionnels, les souks de l'or et des épices témoignent de l'histoire de l'émirat avant son développement spectaculaire.
Les expériences ne manquent pas : safari dans le désert, dîner sous les étoiles, croisière en dhow dans la marina, survol de Palm Jumeirah en hélicoptère, découverte du Musée du Futur ou encore journée de détente sur les plages du Golfe. Dubaï s'impose comme une destination capable de satisfaire toutes les envies.
Au-delà de ses célèbres centres commerciaux et de ses hôtels prestigieux, Dubaï révèle également un visage plus authentique. Les quartiers historiques d'Al Fahidi, les traversées de Dubai Creek à bord des abras traditionnels, les souks de l'or et des épices témoignent de l'histoire de l'émirat avant son développement spectaculaire.
Les expériences ne manquent pas : safari dans le désert, dîner sous les étoiles, croisière en dhow dans la marina, survol de Palm Jumeirah en hélicoptère, découverte du Musée du Futur ou encore journée de détente sur les plages du Golfe. Dubaï s'impose comme une destination capable de satisfaire toutes les envies.
Abou Dhabi : l'élégance entre tradition et modernité
Capitale des Émirats arabes unis, Abou Dhabi offre une atmosphère plus paisible, où l'art de vivre, la culture et l'architecture se rencontrent harmonieusement.
La majestueuse Grande Mosquée Sheikh Zayed figure parmi les plus beaux monuments du monde arabe et constitue une étape incontournable. Les passionnés d'art apprécieront également le Louvre Abu Dhabi, tandis que le palais présidentiel Qasr Al Watan dévoile l'histoire et les traditions du pays.
Les familles trouveront leur bonheur sur Yas Island, avec ses parcs à thème internationaux, tandis que les amoureux de nature pourront partir à la découverte des mangroves, des plages préservées ou des immenses dunes du désert.
Abou Dhabi illustre parfaitement l'équilibre entre héritage culturel et développement contemporain.
La majestueuse Grande Mosquée Sheikh Zayed figure parmi les plus beaux monuments du monde arabe et constitue une étape incontournable. Les passionnés d'art apprécieront également le Louvre Abu Dhabi, tandis que le palais présidentiel Qasr Al Watan dévoile l'histoire et les traditions du pays.
Les familles trouveront leur bonheur sur Yas Island, avec ses parcs à thème internationaux, tandis que les amoureux de nature pourront partir à la découverte des mangroves, des plages préservées ou des immenses dunes du désert.
Abou Dhabi illustre parfaitement l'équilibre entre héritage culturel et développement contemporain.
Au-delà de Dubaï et Abou Dhabi : des Émirats encore méconnus
Les Émirats arabes unis ne se résument pas à leurs deux villes emblématiques. Ras Al Khaimah attire les amateurs d'aventure avec ses montagnes, ses sentiers de randonnée et la plus longue tyrolienne du monde. Fujairah, bordé par l'océan Indien, est réputé pour ses fonds marins, ses plages et ses paysages plus sauvages.
Sharjah, reconnu comme la capitale culturelle des Émirats, propose une immersion dans l'histoire, les musées et les traditions arabes, tandis qu'Ajman et Umm Al Quwain séduisent les voyageurs à la recherche de tranquillité.
Cette diversité permet de concevoir des itinéraires variés, adaptés à tous les profils de voyageurs.
Sharjah, reconnu comme la capitale culturelle des Émirats, propose une immersion dans l'histoire, les musées et les traditions arabes, tandis qu'Ajman et Umm Al Quwain séduisent les voyageurs à la recherche de tranquillité.
Cette diversité permet de concevoir des itinéraires variés, adaptés à tous les profils de voyageurs.
L'Égypte : une destination intemporelle
À seulement quelques heures de vol des Émirats, l'Égypte complète parfaitement un voyage au Moyen-Orient.
Depuis des millénaires, elle fascine le monde entier grâce à son patrimoine exceptionnel. Les pyramides de Gizeh, le Sphinx, Saqqarah ou encore le Grand Musée Égyptien font partie des sites incontournables pour les amateurs d'histoire.
Le Caire séduit également par son énergie, ses quartiers historiques, ses marchés traditionnels et sa scène gastronomique en plein essor.
Mais l'Égypte ne se limite pas à sa capitale.
Une croisière sur le Nil : une expérience incontournable
Naviguer entre Louxor et Assouan reste l'une des plus belles façons de découvrir l'Égypte.
Au fil du Nil, les voyageurs explorent les temples de Karnak, Louxor, Edfou, Kom Ombo et Philae, accompagnés de guides spécialisés qui donnent vie à plus de cinq mille ans d'histoire.
Les croisières permettent d'allier confort, découverte culturelle et paysages paisibles, offrant une expérience particulièrement appréciée par la clientèle européenne.
La mer Rouge : détente et nature
Pour prolonger leur séjour, de nombreux voyageurs choisissent les stations balnéaires de la mer Rouge.
Hurghada, Marsa Alam et El Quseir offrent un cadre idéal pour la détente, les sports nautiques et la plongée sous-marine. Les récifs coralliens figurent parmi les plus beaux au monde et attirent aussi bien les débutants que les plongeurs expérimentés.
Cette combinaison entre patrimoine culturel et séjour balnéaire constitue l'un des grands atouts de la destination.
Depuis des millénaires, elle fascine le monde entier grâce à son patrimoine exceptionnel. Les pyramides de Gizeh, le Sphinx, Saqqarah ou encore le Grand Musée Égyptien font partie des sites incontournables pour les amateurs d'histoire.
Le Caire séduit également par son énergie, ses quartiers historiques, ses marchés traditionnels et sa scène gastronomique en plein essor.
Mais l'Égypte ne se limite pas à sa capitale.
Une croisière sur le Nil : une expérience incontournable
Naviguer entre Louxor et Assouan reste l'une des plus belles façons de découvrir l'Égypte.
Au fil du Nil, les voyageurs explorent les temples de Karnak, Louxor, Edfou, Kom Ombo et Philae, accompagnés de guides spécialisés qui donnent vie à plus de cinq mille ans d'histoire.
Les croisières permettent d'allier confort, découverte culturelle et paysages paisibles, offrant une expérience particulièrement appréciée par la clientèle européenne.
La mer Rouge : détente et nature
Pour prolonger leur séjour, de nombreux voyageurs choisissent les stations balnéaires de la mer Rouge.
Hurghada, Marsa Alam et El Quseir offrent un cadre idéal pour la détente, les sports nautiques et la plongée sous-marine. Les récifs coralliens figurent parmi les plus beaux au monde et attirent aussi bien les débutants que les plongeurs expérimentés.
Cette combinaison entre patrimoine culturel et séjour balnéaire constitue l'un des grands atouts de la destination.
Deux destinations parfaitement complémentaires
Associer les Émirats arabes unis et l'Égypte dans un même voyage permet de proposer une expérience complète.
En quelques jours, les voyageurs découvrent les gratte-ciel futuristes de Dubaï, l'élégance culturelle d'Abou Dhabi, les trésors des pharaons, les paysages du Nil et les plages de la mer Rouge.
Cette complémentarité répond parfaitement aux nouvelles attentes des voyageurs qui recherchent des expériences riches, variées et personnalisées.
Les combinés entre les deux destinations connaissent d'ailleurs un intérêt croissant auprès des agences de voyages souhaitant proposer des itinéraires originaux.
En quelques jours, les voyageurs découvrent les gratte-ciel futuristes de Dubaï, l'élégance culturelle d'Abou Dhabi, les trésors des pharaons, les paysages du Nil et les plages de la mer Rouge.
Cette complémentarité répond parfaitement aux nouvelles attentes des voyageurs qui recherchent des expériences riches, variées et personnalisées.
Les combinés entre les deux destinations connaissent d'ailleurs un intérêt croissant auprès des agences de voyages souhaitant proposer des itinéraires originaux.
Dakkak UAE : votre partenaire local pour des voyages sur mesure
Basée aux Émirats arabes unis, Dakkak UAE accompagne les agences de voyages, tour-opérateurs et professionnels du tourisme dans l'organisation de séjours personnalisés aux Émirats arabes unis et en Égypte.
Grâce à une parfaite connaissance du terrain et à un réseau de partenaires soigneusement sélectionnés, notre équipe conçoit des programmes adaptés aux voyages individuels, groupes, incentives, MICE, circuits culturels, séjours balnéaires et expériences de luxe.
Chaque projet bénéficie d'un accompagnement personnalisé, depuis la création de l'itinéraire jusqu'à l'assistance sur place.
Notre priorité est d'offrir des prestations de qualité, une grande réactivité et un service irréprochable afin de garantir la satisfaction des voyageurs comme de nos partenaires.
Notre engagement
Chez Dakkak UAE, nous croyons que chaque voyage doit être unique.
C'est pourquoi nous proposons :
Notre objectif est de construire avec nos partenaires une relation durable fondée sur la confiance, la transparence et la qualité de service.
Une invitation à découvrir autrement les Émirats et l'Égypte
Les Émirats arabes unis et l'Égypte offrent aujourd'hui un potentiel exceptionnel pour les professionnels du tourisme. Entre expériences urbaines, patrimoine mondial, déserts majestueux, plages paradisiaques et hospitalité reconnue, ces deux destinations permettent de créer des voyages inoubliables pour tous les profils de voyageurs.
Avec son expertise locale, son accompagnement personnalisé et sa parfaite connaissance des deux destinations, Dakkak UAE s'engage à transformer chaque projet en une expérience réussie, en offrant aux agences de voyages un partenaire fiable, réactif et passionné.
Grâce à une parfaite connaissance du terrain et à un réseau de partenaires soigneusement sélectionnés, notre équipe conçoit des programmes adaptés aux voyages individuels, groupes, incentives, MICE, circuits culturels, séjours balnéaires et expériences de luxe.
Chaque projet bénéficie d'un accompagnement personnalisé, depuis la création de l'itinéraire jusqu'à l'assistance sur place.
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Notre engagement
Chez Dakkak UAE, nous croyons que chaque voyage doit être unique.
C'est pourquoi nous proposons :
- des itinéraires entièrement personnalisés ;
- une équipe locale expérimentée et multilingue ;
- une assistance avant, pendant et après le séjour ;
- une sélection rigoureuse d'hôtels, de guides et de prestataires ;
- une excellente connaissance des marchés européens et des attentes des agences de voyages.
Notre objectif est de construire avec nos partenaires une relation durable fondée sur la confiance, la transparence et la qualité de service.
Une invitation à découvrir autrement les Émirats et l'Égypte
Les Émirats arabes unis et l'Égypte offrent aujourd'hui un potentiel exceptionnel pour les professionnels du tourisme. Entre expériences urbaines, patrimoine mondial, déserts majestueux, plages paradisiaques et hospitalité reconnue, ces deux destinations permettent de créer des voyages inoubliables pour tous les profils de voyageurs.
Avec son expertise locale, son accompagnement personnalisé et sa parfaite connaissance des deux destinations, Dakkak UAE s'engage à transformer chaque projet en une expérience réussie, en offrant aux agences de voyages un partenaire fiable, réactif et passionné.
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Pour convenir d'un rendez-vous, contactez-nous à l'adresse suivante : france@dakkak.com
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Chef des Opérations
mmelad@dakkak.com
Laith ALEMAM
Directeur Général
lemam@dakkak.com
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