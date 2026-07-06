Émirats arabes unis et Égypte : deux destinations d'exception, une expertise locale signée DAKKAK UAE

À seulement quelques heures de vol des Émirats, l'Égypte complète parfaitement un voyage au Moyen-Orient.



Depuis des millénaires, elle fascine le monde entier grâce à son patrimoine exceptionnel. Les pyramides de Gizeh, le Sphinx, Saqqarah ou encore le Grand Musée Égyptien font partie des sites incontournables pour les amateurs d'histoire.



Le Caire séduit également par son énergie, ses quartiers historiques, ses marchés traditionnels et sa scène gastronomique en plein essor.

Mais l'Égypte ne se limite pas à sa capitale.



Une croisière sur le Nil : une expérience incontournable



Naviguer entre Louxor et Assouan reste l'une des plus belles façons de découvrir l'Égypte.



Au fil du Nil, les voyageurs explorent les temples de Karnak, Louxor, Edfou, Kom Ombo et Philae, accompagnés de guides spécialisés qui donnent vie à plus de cinq mille ans d'histoire.



Les croisières permettent d'allier confort, découverte culturelle et paysages paisibles, offrant une expérience particulièrement appréciée par la clientèle européenne.



La mer Rouge : détente et nature



Pour prolonger leur séjour, de nombreux voyageurs choisissent les stations balnéaires de la mer Rouge.



Hurghada, Marsa Alam et El Quseir offrent un cadre idéal pour la détente, les sports nautiques et la plongée sous-marine. Les récifs coralliens figurent parmi les plus beaux au monde et attirent aussi bien les débutants que les plongeurs expérimentés.



Cette combinaison entre patrimoine culturel et séjour balnéaire constitue l'un des grands atouts de la destination.