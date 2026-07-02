Corsair en direct Toulouse - Réunion : mission séduction réussie auprès des décideurs d'Occitanie

Avant le retour vers Toulouse, les participants semblent conquis. Et par le service Corsair, ce vol direct au départ de leur région, et par la destination Réunion.



« Un trésor caché » pour Virginie Ladarre, « un réceptif que nous avons découvert et qui nous propose des excursions tout à fait créatives et ludiques, une façon totalement différente de découvrir cette destination » selon Marie Martinez, DGA du Groupe AMPLITUDES, et en charge du Service Incentives et Groupes.



Séduite aussi, Valérie Stivala : « Une destination riche en émotion avec des moments fabuleux grâce à Terres Métisses et notre hôte, LUX*, qui nous a permis de passer un séjour extraordinaire où nous nous sommes sentis uniques et privilégiés. »



De belles opportunités aussi pour Rémi Chauchard : « Un vol qui va nous permettre d’ouvrir des produits vers la Réunion qui est magnifique, que ce soit sur notre offre individuelle ou notre offre groupe. »



Dernier moment de plaisir sur l’île, au tout nouveau salon business de Corsair, inauguré le mois dernier. A l’heure du bilan, Mouloud Hammar avait le sourire.



Son pari de valoriser la compagnie, ses prestations et l’attrait de l’île de La Réunion est gagné. Une opération réussie.



« Nous avons lancé notre premier vol le 15 juin dernier avec toutes les équipes de l’aéroport de Toulouse, et nos partenaires LUX et Terres Métisses pour permettre aux participants une immersion totale et la découverte de notre montée en gamme avec le renouvellement de notre flotte, l’amélioration de notre produit à bord et au sol et cet écrin inauguré par notre PDG Pascal de Izaguirre en avril dernier, qui illustre bien cette montée en gamme de notre compagnie. »



Prochaine étape pour Corsair dans le développement de son réseau province–Outre-mer : l’ouverture de deux nouvelles liaisons directes vers Pointe-à-Pitre : Marseille – Pointe-à-Pitre à compter du 15 décembre 2026 et Toulouse – Pointe-à-Pitre à compter du 16 décembre 2026.