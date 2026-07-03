La Réunion : Terres Métisses dévoile son nouveau site internet - Capture écran
Un vent de nouveauté souffle sur le site web de Terres Métisses, spécialiste dans la conception et l’opération de séjours sur mesure pour les tour-opérateurs, agences de voyages et organisateurs d’événements à la Réunion.
L'agence réceptive lance une nouvelle version de son portail, pensée pour mieux valoriser son expertise de DMC.
Cette nouvelle plateforme met en avant les différentes facettes de la Réunion ainsi que les services proposés par l'entreprise, de la conception de séjours sur mesure aux voyages de groupes, en passant par le MICE et l'accueil aéroport.
L'agence réceptive lance une nouvelle version de son portail, pensée pour mieux valoriser son expertise de DMC.
Cette nouvelle plateforme met en avant les différentes facettes de la Réunion ainsi que les services proposés par l'entreprise, de la conception de séjours sur mesure aux voyages de groupes, en passant par le MICE et l'accueil aéroport.
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Le site accorde également une place importante à l'identité de Terres Métisses. Les visiteurs peuvent découvrir les équipes, les engagements de l'agence ainsi que les six univers d'expériences proposés pour explorer l'île intense.
Le nouveau site est disponible en 3 langues : français, anglais et allemand.
Le nouveau site est disponible en 3 langues : français, anglais et allemand.