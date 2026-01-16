Corsair lance un vol de Toulouse vers la Réunion !

Avec l’ouverture de la desserte Toulouse – La Réunion, Corsair poursuit une conviction forte : rapprocher concrètement la province des territoires ultramarins. Depuis plusieurs années, nous développons des liaisons directes entre les Antilles, l’océan Indien et les régions afin de proposer à nos clients des parcours plus simples, réguliers et continus.



Cette nouvelle liaison permet à l’Occitanie d’accéder directement à l’océan Indien, avec des correspondances fluides vers Mayotte et, prochainement, l’île Maurice. Cette ambition s’appuie sur l’une des flottes les plus jeunes au monde, qui nous permet d’offrir une expérience de voyage plus confortable, plus direct et résolument moderne.

Nous nous réjouissons de voir l’Occitanie reliée à La Réunion grâce à l’ouverture par Corsair d’une liaison directe entre Toulouse et l’Aéroport La Réunion Roland Garros. Cette desserte renforce la connectivité du territoire réunionnais et s’inscrit dans notre ambition de rapprocher l’île des régions hexagonales, en créant des opportunités pour le tourisme, les échanges économiques et la mobilité.