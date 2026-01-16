Corsair lance un vol de Toulouse vers la Réunion !

Corsair lance un vol au départ de Toulouse vers la Réunion dès le 15 juin 2026.
Cette nouvelle liaison sera opérée deux fois par semaine, chaque lundi et chaque mercredi, en Airbus A330neo et sera opérée via Marseille.
Objectif : proposer des parcours plus simples, sans passage systématique par Paris, indique le transporteur dans un communiqué de presse.
Cette nouvelle liaison sera opérée deux fois par semaine, chaque lundi et chaque mercredi, en Airbus A330neo et sera opérée via Marseille.
Objectif : proposer des parcours plus simples, sans passage systématique par Paris, indique le transporteur dans un communiqué de presse.
Les horaires de cette nouvelle liaison pour la saison été :
Autres articles
-
Air France : l'État efface les dettes, les sénateurs font un super cadeau !
-
Business : Corsair s'associe à La Compagnie Dumas pour ses surmatelas
-
Corsair : Bruxelles offre un cadeau de Noël à la compagnie !
-
Premiumisation, Cameroun, Europe... Les chantiers de Pascal de Izaguirre
-
Corsair : des résultats historiques en attendant... l'Europe !
Lundi et mercredi
• Départ de Toulouse : 19h00
• Arrivée à La Réunion (via Marseille) : 10h15 (J+1)
• Correspondances depuis La Réunion :
o Mayotte : arrivée à 13h20 (J+1)
Dimanche et mardi
• Départ de Mayotte à 16h25
• Départ de La Réunion à 22h00
• Arrivée à Toulouse (via Marseille) à 9h20 (J+1)
• Départ de Toulouse : 19h00
• Arrivée à La Réunion (via Marseille) : 10h15 (J+1)
• Correspondances depuis La Réunion :
o Mayotte : arrivée à 13h20 (J+1)
Dimanche et mardi
• Départ de Mayotte à 16h25
• Départ de La Réunion à 22h00
• Arrivée à Toulouse (via Marseille) à 9h20 (J+1)
Corsair : Toulouse connectée à l'Océan Indien
Grâce à l’ajustement de son offre, la compagnie propose désormais aux habitants de Toulouse et de l’Occitanie des liaisons vers Mayotte avec une escale à La Réunion. Par ailleurs, les vols vers l'île Maurice (via La Réunion) seront commercialisés dès la fin janvier pour des départs prévus en juin, ouvrant ainsi une nouvelle destination aux voyageurs de la région.
« Avec l’ouverture de la desserte Toulouse – La Réunion, Corsair poursuit une conviction forte : rapprocher concrètement la province des territoires ultramarins. Depuis plusieurs années, nous développons des liaisons directes entre les Antilles, l’océan Indien et les régions afin de proposer à nos clients des parcours plus simples, réguliers et continus.
Cette nouvelle liaison permet à l’Occitanie d’accéder directement à l’océan Indien, avec des correspondances fluides vers Mayotte et, prochainement, l’île Maurice. Cette ambition s’appuie sur l’une des flottes les plus jeunes au monde, qui nous permet d’offrir une expérience de voyage plus confortable, plus direct et résolument moderne. » a déclaré Pascal de Izaguirre, Président directeur général de Corsair.
« Nous nous réjouissons de voir l’Occitanie reliée à La Réunion grâce à l’ouverture par Corsair d’une liaison directe entre Toulouse et l’Aéroport La Réunion Roland Garros. Cette desserte renforce la connectivité du territoire réunionnais et s’inscrit dans notre ambition de rapprocher l’île des régions hexagonales, en créant des opportunités pour le tourisme, les échanges économiques et la mobilité. » a ajouté Thomas Dubus, Président de l’Aéroport La Réunion Roland Garros.
« Avec l’ouverture de la desserte Toulouse – La Réunion, Corsair poursuit une conviction forte : rapprocher concrètement la province des territoires ultramarins. Depuis plusieurs années, nous développons des liaisons directes entre les Antilles, l’océan Indien et les régions afin de proposer à nos clients des parcours plus simples, réguliers et continus.
Cette nouvelle liaison permet à l’Occitanie d’accéder directement à l’océan Indien, avec des correspondances fluides vers Mayotte et, prochainement, l’île Maurice. Cette ambition s’appuie sur l’une des flottes les plus jeunes au monde, qui nous permet d’offrir une expérience de voyage plus confortable, plus direct et résolument moderne. » a déclaré Pascal de Izaguirre, Président directeur général de Corsair.
« Nous nous réjouissons de voir l’Occitanie reliée à La Réunion grâce à l’ouverture par Corsair d’une liaison directe entre Toulouse et l’Aéroport La Réunion Roland Garros. Cette desserte renforce la connectivité du territoire réunionnais et s’inscrit dans notre ambition de rapprocher l’île des régions hexagonales, en créant des opportunités pour le tourisme, les échanges économiques et la mobilité. » a ajouté Thomas Dubus, Président de l’Aéroport La Réunion Roland Garros.