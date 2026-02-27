EXCLUSIF - Viaxoft rachète Gestour à Amadeus

Eric Barthélémy et Karine Mazet, les co-fondateurs de Viaxoft, viennent de racheter Gestour à Amadeus - Photo : Viaxoft
C'est une information que nous vous avions dévoilée en exclusivité.
C'est désormais officiel, Amadeus a cédé Gestour à Viaxoft.
"Nous reprenons une quarantaine de salariés à Schiltigheim avec les solutions pour agences de voyages et tour-opérateurs" a indiqué à TourMaG Eric Barthélémy, co-fondateur et gérant de Viaxoft.
"Nous avons pris des engagements forts de maintien du site Gestour à Strasbourg et vis-à-vis des clients. Nous avons rassuré tout le monde. Nous allons maintenir les solutions existantes de Viaxeo et de Gestour".
L'entreprise basée à Marseille compte bel et bien maintenir les équipes, le site, la structure Gestour et les outils Gestour 360 et Gestour Smart Inventory.
"Ce que cela va nous apporter, c’est une montée en puissance : avec des structures plus importantes, nous pourrons mutualiser un certain nombre de projets.
Sur des thématiques communes, par exemple, cela nous permettra de travailler et de réfléchir ensemble, puis, à terme, de développer aussi des modules communs, même si les solutions restent indépendantes," détaille Eric Barthélémy.
C'est désormais officiel, Amadeus a cédé Gestour à Viaxoft.
"Nous reprenons une quarantaine de salariés à Schiltigheim avec les solutions pour agences de voyages et tour-opérateurs" a indiqué à TourMaG Eric Barthélémy, co-fondateur et gérant de Viaxoft.
"Nous avons pris des engagements forts de maintien du site Gestour à Strasbourg et vis-à-vis des clients. Nous avons rassuré tout le monde. Nous allons maintenir les solutions existantes de Viaxeo et de Gestour".
L'entreprise basée à Marseille compte bel et bien maintenir les équipes, le site, la structure Gestour et les outils Gestour 360 et Gestour Smart Inventory.
"Ce que cela va nous apporter, c’est une montée en puissance : avec des structures plus importantes, nous pourrons mutualiser un certain nombre de projets.
Sur des thématiques communes, par exemple, cela nous permettra de travailler et de réfléchir ensemble, puis, à terme, de développer aussi des modules communs, même si les solutions restent indépendantes," détaille Eric Barthélémy.
Viaxoft complète le panel de ses clients grands comptes
Autres articles
-
Amadeus : chiffre d'affaires et bénéfice net en hausse en 2025
-
Amadeus accélère dans l’IA avec l’acquisition de SkyLink
-
Transavia renforce sa présence sur Amadeus Travel Platform
-
Evantia Giumba succède à Frédéric Saunier à la direction générale d'Amadeus France
-
ViaXeo Connect intègre le contenu NDC de Lufthansa Group et Turkish Airlines
Grâce à cette opération, Viaxoft intègre de nouveaux clients tels Carrefour, Cap 5, Beachcomber Tours. "Nous avions une culture orientée grands comptes ; cela va venir la compléter, et c’est aussi ce qui rend l’évolution intéressante."
Cette acquisition s'inscrit aussi dans la droite ligne de la stratégie imaginée par Karine Mazet, co-fondatrice, et Eric Barthélémy : "Nous avions des ambitions de développement en France et en Europe. Lorsque cette opportunité s’est présentée, nous nous sommes dit que c’était idéal, car cela correspondait exactement à cette logique.
Aujourd’hui, nous sommes présents en Suisse via Viaxoft, tandis que Gestour est implanté en Belgique. Dans un premier temps, il y aura bien sûr une phase d’intégration de Gestour, puis notre ambition sera effectivement de poursuivre notre développement à l’échelle européenne."
Cette acquisition s'inscrit aussi dans la droite ligne de la stratégie imaginée par Karine Mazet, co-fondatrice, et Eric Barthélémy : "Nous avions des ambitions de développement en France et en Europe. Lorsque cette opportunité s’est présentée, nous nous sommes dit que c’était idéal, car cela correspondait exactement à cette logique.
Aujourd’hui, nous sommes présents en Suisse via Viaxoft, tandis que Gestour est implanté en Belgique. Dans un premier temps, il y aura bien sûr une phase d’intégration de Gestour, puis notre ambition sera effectivement de poursuivre notre développement à l’échelle européenne."
Le nouvel ensemble pèsera près de 11 millions d'euros de chiffre d'affaires
Avec cette acquisition, le nouvel ensemble a l’ambition de devenir le leader du secteur, et comptera entre 100 et 105 collaborateurs pour près de 11 millions d'euros de chiffre d'affaires.
"Cela représente une croissance significative", lance Eric Barthélémy. "L'idée est d'amener un souffle nouveau et l'agilité d'une PME, tout en restant un spécialiste des solutions pour les agences et tour-opérateurs".
"Cette acquisition est une étape majeure pour ViaXoft, ajoute Karine Mazet, co-fondatrice de ViaXoft. Elle nous permet d’allier nos expertises et de proposer des solutions toujours plus adaptées aux besoins des professionnels du tourisme, tout en soutenant leur transformation digitale".
"Cela représente une croissance significative", lance Eric Barthélémy. "L'idée est d'amener un souffle nouveau et l'agilité d'une PME, tout en restant un spécialiste des solutions pour les agences et tour-opérateurs".
"Cette acquisition est une étape majeure pour ViaXoft, ajoute Karine Mazet, co-fondatrice de ViaXoft. Elle nous permet d’allier nos expertises et de proposer des solutions toujours plus adaptées aux besoins des professionnels du tourisme, tout en soutenant leur transformation digitale".
Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
Voir tous les articles de Céline Eymery
Voir tous les articles de Céline Eymery