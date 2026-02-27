EXCLUSIF - Viaxoft rachète Gestour à Amadeus

"Nous reprenons une quarantaine de salariés à Schiltigheim avec les solutions pour agences de voyages et tour-opérateurs"

"Nous avons pris des engagements forts de maintien du site Gestour à Strasbourg et vis-à-vis des clients. Nous avons rassuré tout le monde. Nous allons maintenir les solutions existantes de Viaxeo et de Gestour"

"Ce que cela va nous apporter, c’est une montée en puissance : avec des structures plus importantes, nous pourrons mutualiser un certain nombre de projets.



Sur des thématiques communes, par exemple, cela nous permettra de travailler et de réfléchir ensemble, puis, à terme, de développer aussi des modules communs, même si les solutions restent indépendantes,"