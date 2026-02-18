Transavia renforce sa présence sur Amadeus Travel Platform

Notre collaboration avec Amadeus vise à soutenir notre croissance stratégique.



Alors que nous poursuivons notre développement à Orly avec de nouvelles routes domestiques, cet accord renforce notre capacité à desservir le segment des voyages d'affaires tout en garantissant un accès équitable et cohérent au contenu Transavia sur tous les canaux B2B pour les agences connectées à Amadeus

Cet élargissement intervient à un moment charnière pour Transavia, qui poursuitLa compagnie reprend progressivement des, lui permettant d’étendre son réseau et d’augmenter ses capacités sur des marchés à forte demande.À compter du, Transavia exploitera notamment des liaisons domestiques stratégiques vers. Un positionnement qui vise clairement une clientèle d’affaires, historiquement attachée aux vols au départ d’Orly.", déclare Julien Mallard , directeur général adjoint commercial de Transavia, dans un communiqué.