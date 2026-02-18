TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Transavia renforce sa présence sur Amadeus Travel Platform

Un accès complet aux tarifs, dont le Smart Fare


Alors que Transavia accélère son développement à Paris-Orly et cible davantage la clientèle affaires, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM élargit son accord avec Amadeus. Les agences de voyages connectées à la plateforme auront désormais accès à l’ensemble des catégories tarifaires, dont le Smart Fare, ainsi qu’à de nouvelles fonctionnalités d’upsell.


Rédigé par le Jeudi 19 Février 2026 à 15:12

Transavia a annoncé la prolongation et l’élargissement de son accord avec Amadeus - Depositphotos.com @portosabbia
Transavia a annoncé la prolongation et l’élargissement de son accord avec Amadeus, permettant aux agences de voyages connectées à Amadeus Travel Platform d’accéder à l’intégralité de son offre tarifaire.

L’accord couvre à la fois Transavia France et Transavia Pays-Bas.

Concrètement, les agences de voyages bénéficieront désormais de toutes les catégories de tarifs proposées par Transavia, y compris le Smart Fare, renforçant ainsi la transparence et la cohérence de l’offre sur les canaux B2B.

Les professionnels auront également accès à de nouvelles fonctionnalités, dont Fare Family Upsell.

Cet outil leur permettra de recevoir des suggestions ciblées de surclassement tarifaire et de promouvoir plus efficacement les offres premium de la compagnie auprès de leurs clients.

Un levier stratégique dans un contexte de croissance à Orly

Cet élargissement intervient à un moment charnière pour Transavia, qui poursuit sa montée en puissance à l'aéroport de Paris-Orly.

La compagnie reprend progressivement des créneaux libérés par Air France, lui permettant d’étendre son réseau et d’augmenter ses capacités sur des marchés à forte demande.

À compter du 29 mars 2026, Transavia exploitera notamment des liaisons domestiques stratégiques vers Marseille, Nice et Toulouse. Un positionnement qui vise clairement une clientèle d’affaires, historiquement attachée aux vols au départ d’Orly.

"Notre collaboration avec Amadeus vise à soutenir notre croissance stratégique.

Alors que nous poursuivons notre développement à Orly avec de nouvelles routes domestiques, cet accord renforce notre capacité à desservir le segment des voyages d'affaires tout en garantissant un accès équitable et cohérent au contenu Transavia sur tous les canaux B2B pour les agences connectées à Amadeus", déclare Julien Mallard, directeur général adjoint commercial de Transavia, dans un communiqué.

Une offre low-cost enrichie pour les agences

Du côté d’Amadeus, l’accord est également présenté comme un atout pour les distributeurs.

"L'accord élargi avec Transavia offre aux agences connectées à Amadeus l'accès à l'offre la plus complète et à toutes les catégories de tarifs.

Cette collaboration offrira aux agences un choix plus large de contenus de compagnies low-cost, leur permettant ainsi de créer des expériences personnalisées en France et au-delà ", souligne Giovanni Simone, VP Sales LCCs Airline Groups & Rail, EMEA.


Lu 53 fois

Tags : amadeus, transavia
