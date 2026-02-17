Airbnb lance en France le "Réserver maintenant, payer plus tard"

Airbnb déploie en France son option "Réserver maintenant, payer plus tard" - Depositphotos.com @MuhammadAlimaki
Après un premier lancement concluant aux États-Unis, Airbnb étend à la France son option "Réserver maintenant, payer plus tard".
Avec cette option, les voyageurs peuvent bloquer un hébergement, en France comme à l’international, et ne payer la totalité du montant que peu de temps avant la fin de la période d’annulation gratuite, et donc avant le début du séjour.
Cette option est accessible pour les séjours éligibles disposant de conditions d’annulation modérées ou flexibles.
Les règles fixées par les hôtes ne changent pas, le paiement reste exigé avant la fin de la période d’annulation gratuite, ce qui leur laisse la possibilité de remettre le bien sur le marché en cas d’annulation.
Répondre aux nouvelles attentes des voyageurs
Airbnb s’appuie sur les premiers résultats enregistrés outre-Atlantique.
Lancée aux États-Unis l’été dernier, l’option a contribué à une hausse du nombre de nuits réservées au quatrième trimestre 2025 par rapport au troisième trimestre 2025.
Airbnb souligne que ce dispositif permet aux utilisateurs d’anticiper leurs projets de voyage et de sécuriser des "perles rares" longtemps à l’avance, sans immobiliser immédiatement leur trésorerie.
Les voyageurs peuvent payer une partie du séjour au moment de la réservation et le solde ultérieurement, ou encore recourir au paiement différé via Klarna.
