Airbnb lance en France le "Réserver maintenant, payer plus tard"

Airbnb s’appuie sur lesLancée aux États-Unis l’été dernier, l’option a contribué àau quatrième trimestre 2025 par rapport au troisième trimestre 2025.Airbnb souligne que ce dispositif permet aux utilisateurs d’et delongtemps à l’avance, sans immobiliser immédiatement leur trésorerie.Les voyageurs peuvent payer une partie du séjour au moment de la réservation et le solde ultérieurement, ou encore recourir auvia Klarna.