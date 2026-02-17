TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Airbnb lance en France le "Réserver maintenant, payer plus tard"

Une nouvelle solution pour booster les réservations des hôtes


Airbnb déploie en France son option "Réserver maintenant, payer plus tard". Une fonctionnalité pensée pour répondre à la demande de flexibilité des clients et soutenir la dynamique de réservations des hôtes.


Rédigé par le Mardi 17 Février 2026 à 18:02

Airbnb déploie en France son option "Réserver maintenant, payer plus tard" - Depositphotos.com @MuhammadAlimaki
Airbnb déploie en France son option "Réserver maintenant, payer plus tard" - Depositphotos.com @MuhammadAlimaki
CroisiEurope
Après un premier lancement concluant aux États-Unis, Airbnb étend à la France son option "Réserver maintenant, payer plus tard".

Avec cette option, les voyageurs peuvent bloquer un hébergement, en France comme à l’international, et ne payer la totalité du montant que peu de temps avant la fin de la période d’annulation gratuite, et donc avant le début du séjour.

Cette option est accessible pour les séjours éligibles disposant de conditions d’annulation modérées ou flexibles.

Les règles fixées par les hôtes ne changent pas, le paiement reste exigé avant la fin de la période d’annulation gratuite, ce qui leur laisse la possibilité de remettre le bien sur le marché en cas d’annulation.

Répondre aux nouvelles attentes des voyageurs

Autres articles
Airbnb s’appuie sur les premiers résultats enregistrés outre-Atlantique.

Lancée aux États-Unis l’été dernier, l’option a contribué à une hausse du nombre de nuits réservées au quatrième trimestre 2025 par rapport au troisième trimestre 2025.

Airbnb souligne que ce dispositif permet aux utilisateurs d’anticiper leurs projets de voyage et de sécuriser des "perles rares" longtemps à l’avance, sans immobiliser immédiatement leur trésorerie.

Les voyageurs peuvent payer une partie du séjour au moment de la réservation et le solde ultérieurement, ou encore recourir au paiement différé via Klarna.

A lire aussi : Airbnb et Booking : deux récits du voyage pour une même bataille de l’hébergement touristique


Lu 131 fois

Tags : airbnb, paiement
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News La Travel Tech

Dynamic Package de DIGITRIPS Pro : l’arme secrète des agences pour augmenter le panier moyen

Dynamic Package de DIGITRIPS Pro : l’arme secrète des agences pour augmenter le panier moyen
Existe-t-il un secret pour que les agents de voyage puissent proposer des packages personnalisés...
Dernière heure

Wonderbox rachète Un Bon Maillot et accélère dans l’univers du sport

Airbnb lance en France le "Réserver maintenant, payer plus tard"

Norwegian Cruise Line et Fincantieri prolongent leur collaboration

David García Blancas nommé chief commercial officer de B&B HOTELS

Shutdown aux USA : des annulations et retards de vols en pagaille ?

Brand News

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence
C’est un signal rare dans l’écosystème BtoB du tourisme : plusieurs dirigeants et figures reconnues...
Les annonces

VACANCES BLEUES - Attaché(e) commercial(e) Groupes Loisirs H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TERRES LOINTAINES - Assistants conseillers voyages H/F - CDI - (Lille (59), Bordeaux (33) ou Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

Publi-news

Publi-news

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong
Distribution

Distribution

Wonderbox rachète Un Bon Maillot et accélère dans l’univers du sport

Wonderbox rachète Un Bon Maillot et accélère dans l’univers du sport
Partez en France

Partez en France

Les Carroz maintient sa tradition d'accueil des classes de neige

Les Carroz maintient sa tradition d'accueil des classes de neige
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

La Hongrie dépasse les 20 millions de visiteurs en 2025

La Hongrie dépasse les 20 millions de visiteurs en 2025
Production

Production

SETO : le Maroc reçoit le prix de la destination partenaire

SETO : le Maroc reçoit le prix de la destination partenaire
AirMaG

AirMaG

Shutdown aux USA : des annulations et retards de vols en pagaille ?

Shutdown aux USA : des annulations et retards de vols en pagaille ?
Transport

Transport

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui
La Travel Tech

La Travel Tech

Airbnb lance en France le "Réserver maintenant, payer plus tard"

Airbnb lance en France le "Réserver maintenant, payer plus tard"
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Noted Collection : la nouvelle collection d'IHG Hotels & Resorts

Noted Collection : la nouvelle collection d'IHG Hotels &amp; Resorts
HotelMaG

Hébergement

Marriott International inaugure son premier hôtel en Mauritanie

Marriott International inaugure son premier hôtel en Mauritanie
Futuroscopie

Futuroscopie

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Norwegian Cruise Line et Fincantieri prolongent leur collaboration

Norwegian Cruise Line et Fincantieri prolongent leur collaboration
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Déplacements professionnels de l’État : un audit lancé pour optimiser 1,4 milliard d'euros de dépenses

Déplacements professionnels de l’État : un audit lancé pour optimiser 1,4 milliard d'euros de dépenses
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias