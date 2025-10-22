Airbnb sur Chat GPT : "oui... mais !" selon Brian Chesky

Interrogé par CNBC, Brian Chesky PDG d'Airbnb ne craint pas qu'OpenAI et le développement de ses services capteront toute la chaîne de distribution de voyage, de manière verticale.
« Nous allons tous devoir travailler ensemble », a déclaré le PDG d'Airbnb « Je pense que l’IA va aider de nombreuses entreprises à se développer, et qu’elles pourront servir de canaux de distribution. Mais si elles veulent tout intégrer verticalement, cela sera très, très difficile. »
Brian Chesky a rejeté « l'idée qu'un seul chatbot, une seule entreprise puisse tout faire », faisant référence à Apple et au développement des applications dans l'App Store qui n'ont pas toutes été créés par Apple.
Quant à la possibilité d'intégrer Airbnb au chatbot d'IA générative, il a répondu : « Nous adorerions en faire partie ».
Airbnb sur Chat GPT : "il faut s'assurer de ne pas être un simple produit en rayon"
Mais selon lui le kit de développement logiciel d'OpenAI est composé de « petits modules » et n'est pas encore suffisamment robuste. « Je pense que nous souhaiterions probablement intégrer ChatGPT et d'autres plateformes » cependant, « il faut s'assurer de ne pas être un simple produit en rayon. »
Skift qui a repris les propos de Brian Chesky sur CNBC a souligné qu'Airbnb avait choisi de ne pas participer à Google Hotels par crainte de désintermédiation, mais qu'il diffusait des annonces payantes dans les résultats de recherche Google.
A lire aussi : Booking et Expedia s’invitent dans ChatGPT : révolution ou illusion ?
