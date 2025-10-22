Airbnb sur Chat GPT : "oui... mais !" selon Brian Chesky

petits modules

Je pense que nous souhaiterions probablement intégrer ChatGPT et d'autres plateformes » cependant, « il faut s'assurer de ne pas être un simple produit en rayon.

Mais selon lui le kit de développement logiciel d'OpenAI est composé de «» et n'est pas encore suffisamment robuste. «Skift qui a repris les propos de Brian Chesky sur CNBC a souligné qu'Airbnb avait choisi de ne pas participer à Google Hotels par crainte de désintermédiation, mais qu'il diffusait des annonces payantes dans les résultats de recherche Google.