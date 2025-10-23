Pour bien comprendre les limites de ces nouvelles applications, il faut saisir la différence fondamentale entre systèmes probabilistes et déterministes.



L'intelligence artificielle générative, comme ChatGPT, fonctionne de manière probabiliste : elle génère des réponses en calculant les probabilités statistiques de mots et de concepts, ce qui peut entraîner des approximations ou des erreurs. Un système déterministe, en revanche, suit des règles strictes et produit toujours le même résultat pour une même entrée, garantissant exactitude et traçabilité.



Dans certains contextes professionnels, cette distinction est capitale. Pour les devis de groupe, les allotements, les voyages multi-segments ou les politiques voyage d'entreprise, un système déterministe reste indispensable.



De même pour les devis complexes avec pénalités, TVA multi-pays ou moyens de paiement variés, et pour tous les dossiers où la responsabilité contractuelle prime sur le confort conversationnel.



Dans ces cas précis, la conversation peut servir d'interface de cadrage initial pour affiner les besoins du client. Mais il est ensuite nécessaire de basculer sur un moteur B2B professionnel ou des API natives pour sécuriser le panier et le contrat.