Sur-mesure et IA : Skyscanner lance ExplorIA pour la génération Z

L’étude menée par Skyscanner révèle également que 74% des amateurs de mode estiment que voyager influence leur style, tandis que 61% choisiraient une destination pour sa culture mode.



Le street style, perçu comme plus accessible et authentique que les podiums, inspire à lui seul 43% des répondants.



C’est dans cette logique qu’ExplorIA met en avant la mode comme porte d’entrée vers le voyage.



La styliste et DJ Sita Abellán a expérimenté l’outil et partage son enthousiasme : " Je voyage souvent pour trouver de nouvelles inspirations, découvrir des créateurs ou dénicher des pièces vintages introuvables.



ExplorIA est un outil super intéressant, car il me propose des destinations auxquelles je n’aurais pas pensé, mais qui nourrissent ma créativité. "