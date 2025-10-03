Sur-mesure et IA : Skyscanner lance ExplorIA pour la génération Z

L’intelligence artificielle n’est plus un simple outil technologique. Pour la génération Z, elle est devenue un réflexe.
Selon une étude Skyscanner publiée en juillet 2025, 57% des 18-24 ans en France utilisent déjà l’IA pour planifier et réserver leurs séjours, contre seulement 38% toutes générations confondues.
Cette adoption massive s’explique par une habitude de vie façonnée par les algorithmes et les recommandations personnalisées, devenus partie intégrante de leur quotidien.
Avec son nouvel outil ExplorIA (Saavy Search), Skyscanner pousse l’expérience un cran plus loin.
Intégrée à son application, la technologie repose sur ChatGPT d’OpenAI et permet de transformer une passion en source d’inspiration pour choisir sa prochaine destination.
Mode, gastronomie, art ou musique : il suffit d’indiquer ses centres d’intérêt pour voir apparaître une sélection personnalisée de lieux, avec suggestions de dates, d’activités et d’hébergements adaptés au budget.
Quand la mode dicte les voyages
L’étude menée par Skyscanner révèle également que 74% des amateurs de mode estiment que voyager influence leur style, tandis que 61% choisiraient une destination pour sa culture mode.
Le street style, perçu comme plus accessible et authentique que les podiums, inspire à lui seul 43% des répondants.
C’est dans cette logique qu’ExplorIA met en avant la mode comme porte d’entrée vers le voyage.
La styliste et DJ Sita Abellán a expérimenté l’outil et partage son enthousiasme : "Je voyage souvent pour trouver de nouvelles inspirations, découvrir des créateurs ou dénicher des pièces vintages introuvables.
ExplorIA est un outil super intéressant, car il me propose des destinations auxquelles je n’aurais pas pensé, mais qui nourrissent ma créativité."
L’IA, copilote de la Gen Z
L’arrivée d’ExplorIA illustre la façon dont la génération Z redéfinit le voyage : plus qu’un simple déplacement, il devient une exploration guidée par ses passions, avec l’IA en copilote.
Déjà, 20% de ces jeunes voyageurs affirment avoir utilisé un outil de planification basé sur l’IA sans même s’en rendre compte, signe que cette technologie s’intègre désormais de manière invisible et intuitive dans leurs comportements.
Pour Skyscanner, l’enjeu est clair, accompagner une génération qui fait de la personnalisation et de la spontanéité ses maîtres-mots.
Lire aussi : Agents de voyages et IA : la responsabilité comme un étendard
