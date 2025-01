Tourisme : 5 clés pour attirer la génération Z sur le marché de l’emploi [ABO]

La génération Z est particulièrement sensible aux enjeux écologiques et éthiques des entreprises qu’elle convoite. Dans notre secteur d’activité, en pleine transition vers un tourisme plus durable, les entreprises doivent mettre en avant leurs initiatives écoresponsables pour attirer et fidéliser ces salariés.



Que ce soit par une gestion responsable des ressources ou par la promotion d’un tourisme plus vert, il est essentiel de communiquer sur ces actions et d’impliquer les plus jeunes dans ces démarches.