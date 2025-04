Transparence salariale : et si les candidats prenaient les devants dans leur CV ? [ABO]

Cette solution permet de fluidifier le marché de l’emploi et de trouver plus rapidement son nouveau collaborateur (côté employeur) ou son challenge professionnel (côté candidat).



Les avantages pour les candidats d’afficher leurs prétentions salariales :



- informer les entreprises de la réalité du niveau de rémunération pour un poste donné ;



- favoriser la revalorisation salariale ;



- obtenir le niveau de salaire souhaité ou s’en approcher ;



- réduire le nombre d’appels inutiles ;



- fluidifier la recherche d’emploi.



Encore une fois, je pense qu’il faut faire confiance aux acteurs du marché de l’emploi, employeurs et candidats, pour trouver la meilleure zone de rencontres, et non imposer des règles qui vont compliquer le retour à l’emploi et engendrer plus de frustrations pour les deux parties.