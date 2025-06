Emirates recrute ses équipages en France

l’année dernière, Emirates a recruté plus de 8 000 membres d’équipage de cabine et a organisé des événements de recrutement dans 353 villes du monde entier

La campagne de recrutement d’Emirates pour son personnel de bord débutera le, au Mercure Paris Porte de Versailles Expo. Elle se poursuivra le(AC Hotel by Marriott), le(Radisson Blu Hotel), le(Mercure Nantes Centre Grand Hôtel), puis le(NH Nice). Les candidats peuvent se présenter librement ou se préinscrire en ligne , avec un. La session s'étale sur toute la journée, les personnes présélectionnées recevront des indications pour les étapes suivantes.Selon le communiqué, "". En 2025, l’objectif est d’atteindre plus de 460 villes à travers les six continents. Le personnel de bord d’Emirates est composé de plus de. À bord, les équipes gèrent la sécurité, les procédures d’urgence et assurent un service personnalisé.Les membres d’équipage bénéficient d’un logement de fonction à Dubaï, d’une couverture médicale, du transport domicile-travail, ainsi que de billets à prix réduit pour eux et leurs proches. Emirates insiste aussi sur la formation dispensée dans son centre de Dubaï La compagnie, qui exploite une flotte de plus de(dont trois vols quotidiens en A380 depuis Paris), prévoit également le remplacement du Boeing 777 par l’Airbus A350 sur Lyon dès juin 2025. L’ensemble de ces éléments illustre la stratégie de croissance d’Emirates et sa volonté de renforcer son personnel navigant.