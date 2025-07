Voyages Rive Gauche ouvre une nouvelle agence à Nice [ABO]

Au-delà de son offre produits, soit environ 200 destinations, des circuits culturels en Europe et dans le monde, des croisières, des séjours et des escapades en autocar, Voyages Rive Gauche mise sur un service exclusif : le transfert en taxi à domicile.



Offert depuis près de 30 ans, ce service premium est devenu une signature de la marque. « On vient chercher le client chez lui, jusqu’à 200 km autour de Paris. Ça change tout en termes de confort et de fidélisation » , souligne le directeur général de Voyages Rive Gauche.