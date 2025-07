Baromètre BDV.fr : bons plans, long-courriers, recul US, les tendances de juin 2025

Depuis Marseille, Antananarivo s’impose comme la destination la plus réservée en juin, devant New York et Alger. Le classement reflète une forte attractivité des destinations long-courriers comme Bangkok, Montréal, Pékin ou Cancun. Le Maghreb reste bien représenté avec Alger, Casablanca et Djerba dans le top 10. Paris figure également parmi les trajets les plus prisés.Ce palmarès illustre la diversité des profils de voyageurs au départ de Marseille, entre tourisme familial, professionnel et grandes vacances.