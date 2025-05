TourMaG et Bourse des vols lancent un nouveau baromètre vols secs au départ des régions !

"Alger, Oran et La Réunion confirment le poids des voyages à caractère familial ou d'origine culturelle dans les ventes. Quant aux Antilles, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France se distinguent par des paniers moyens élevés.



Marrakech, Tunis, Lisbonne et Athènes séduisent, de leur côté, par leur accessibilité tarifaire. Ce mix de long-courriers, de séjours affinitaires et de city-breaks reflète une forte diversité dans la demande des voyageurs français"

"Les vols secs au départ de Lyon, Marseille, Nice et Toulouse confirment la popularité des destinations ensoleillées à court et moyen-courrier, notamment Djerba, Tunis, Marrakech, ainsi que les îles grecques et espagnoles. On constate également un intérêt marqué pour des destinations long-courriers plus inattendues, telles que Luanda, Bangkok, Nosy Be ou Phuket, bien que les prix y soient nettement plus élevés"

L'Algérie, et les départements d'outre-mer arrivent en tête du classement global des réservations effectuées en avril.Comme l'explique Caroline Gachet , directrice e-commerce chez Penguin World :avec Oran et Alger en deuxième et troisième position du top du 10.: Bastia en pôle position, Figari au pied du podium, Ajaccio à la 7e place et Calvi en 10e position.: Montréal (5e), la Réunion (8e) et Antananarivo (9e). Hors Algérie et Corse, sur le moyen-courrier, seule Malte (6e) se hisse dans le classement.ajoute Caroline Gachet.