Twin Jet reliera ces deux villes françaises dès septembre

contribuer au rapprochement entre Toulouse et Nantes

À partir du 8 septembre 2025, Twin Jet proposera des vols directs entre Toulouse et Nantes avec jusqu’à quatre allers-retours par semaine.(départ à 16h00, retour à 17h50) et le(départ à 07h00, retour à 08h50)., l’offre s’élargit avec des vols, dont un aller-retour supplémentaire le mardi soir. Cette nouvelle ligne vise à "", selon, qui souligne l’attractivité de ces deux métropoles sur les plans économique et touristique.Afin de fluidifier l’expérience des passagers, Twin Jet offrirapour simplifier le passage au contrôle de sûreté. Les billets sont disponibles sur le site de la compagnie, auprès des agences de voyages, ou via la centrale de réservation., permettant aux voyageurs de cumuler et d’utiliser des miles sur l’ensemble des compagnies de l’alliance. Actuellement, la compagnie dessert 14 destinations en France et en Italie avec une flotte de 13 Beechcraft 1900D