Twin Jet annonce l’ouverture d’une ligne Marseille-Bordeaux

Twin Jet est une compagnie aérienne française fondée en 2001, spécialisée dans les vols régionaux et les liaisons d'affaires. Avec une flotte principalement composée de Beechcraft 1900D, Twin Jet se distingue par sa capacité à desservir des aéroports de taille moyenne, souvent délaissés par les grandes compagnies aériennes, offrant ainsi des solutions de transport aérien rapides et efficaces pour les voyageurs d'affaires et de loisirs.



La compagnie met un point d'honneur à proposer des services de qualité, notamment par le biais d'initiatives telles que l'accès prioritaire au contrôle de sûreté à l'aéroport de Marseille, visant à rendre le parcours des passagers plus fluide et agréable.



Grâce à son engagement envers l'amélioration constante de ses services et à son réseau en expansion, Twin Jet joue un rôle essentiel dans le renforcement des liaisons régionales en France et en Europe.