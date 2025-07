Twin Jet renforce son réseau au départ de Marseille

forte demande des voyageurs d’affaires et de loisirs souhaitant une connexion directe entre ces deux grandes métropoles

Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau relier Marseille et Bordeaux, deux villes dynamiques au fort potentiel économique et touristique

cette reprise de ligne témoigne de notre engagement à répondre aux attentes des passagers de la Cité Phocéenne et de renforcer notre rôle dans la connectivité de la région

Les départs depuis Marseille sont prévus à 14 h 00 les(arrivée à 15 h 25), et à 07 h 00 le(arrivée à 08 h 25). Les vols retour depuis Bordeaux sont programmés à 16 h 00 les(arrivée à Marseille à 17 h 25), et à 08 h 55 le(arrivée à 10 h 20). Cette nouvelle liaison répond à une "", selon le communiqué officiel.Le Eric Moret , a déclaré : "". Il ajoute que "".Dans le cadre de cette ouverture, Twin Jet offre également un, facilitant le passage au contrôle de sûreté pour ses passagers. Cette prestation vise à améliorer le confort et la fluidité du parcours voyageur. La ligne s’intègre à un réseau régional dense : Twin Jet opère environ 200 vols hebdomadaires vers 14 destinations en France et en Italie, avec une flotte de 13 avions Beechcraft 1900D.