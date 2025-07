Radisson Collection s’installe dans la capitale hongroise

L’hôtel propose trois espaces de restauration distincts. Le Collection Café & Lounge, en façade sur rue, présente une ambiance vintage pour déguster café barista, pâtisseries maison et encas de saison. The Arc, bistro lumineux ouvert toute la journée, sert une cuisine internationale accompagnée de vins locaux, de cocktails et de jus pressés à froid. Le ISSEI Skybar & Restaurant, situé sur le toit, propose une cuisine Nikkei japonaise-péruvienne et des vues panoramiques sur Budapest. ISSEI allie « design audacieux, saveurs marquées et soirées musicales » pour une expérience en hauteur.



En plus de son offre culinaire, l’hôtel bénéficie d’un emplacement central. Les visiteurs peuvent découvrir le château de Buda, le quartier juif ou encore la place de la Liberté. L’hôtel est également bien positionné pour accéder aux événements culturels majeurs de la ville comme le Sziget Festival, le Budapest Art Market et les marchés de Noël.



Selon Yilmaz Yildirimlar, directeur des opérations chez Radisson Hotel Group, « ce nouvel hôtel est une célébration du caractère riche de Budapest, intemporel tout en étant tourné vers l’avenir, élégant et énergique ». Ce positionnement permet de proposer un hébergement de style boutique tout en offrant un accès direct aux points d’intérêt majeurs de la capitale hongroise.