Radisson ouvre ses deux premiers hôtels certifiés Net Zero

Les deux établissements certifiés Net Zero, situés à, ont été entièrement rénovés pour répondre aux exigences de la méthodologie Net Zero et réduire leur impact environnemental selon les normes du Greenhouse Gas Protocol. Ces exigences couvrent les émissions de, liées à la consommation d’énergie, et les émissions de, incluant la chaîne d’approvisionnement et les activités indirectes liées à l’exploitation.Le Radisson Hotel Manchester City Centre , anciennement Park Inn, sera, tandis que le Radisson RED Oslo City Centre ouvrira début juillet 2025. Ces deux hôtels utilisent de, avec des équipements électrifiés pour éliminer l’usage des combustibles fossiles. À Manchester, des pompes à chaleur assurent l’eau chaude, tandis qu’à Oslo, la chaleur est fournie par un réseau urbain alimenté par des sources renouvelables.Pour compenser les émissions restantes, Radisson s’appuie sur des crédits carbone fondés sur la nature, en partenariat avec Agreena. Ce. En complément, les pratiques durables incluent la réduction des déchets alimentaires via eSmiley, la vente de surplus sur Too Good To Go, le recyclage des capsules de café, et la mise à disposition de bouteilles en verre.L’offre alimentaire a également été repensée : dessont proposés grâce à un partenariat avec Klimato, avec des étiquetages allant de A à E. La restauration repose sur des ingrédients frais, de saison, et une réduction de l’empreinte carbone des plats jusqu’à 40 %.