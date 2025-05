Radisson Collection ouvre son premier établissement en France à Lyon

La France est depuis longtemps un marché stratégique pour Radisson Hotel Group, et nous sommes fiers d’y lancer notre marque Radisson Collection avec un lieu aussi exceptionnel

, propriété historique dont les origines remontent au XIVe siècle, a connu. Reprise par Radisson Hotel Group en 2022, la demeure devient aujourd’hui un établissement 5 étoiles sous la marque Radisson Collection . Le bâtiment, organisé autour de six cours intérieures, incarne l’histoire vivante du Vieux Lyon, mêlant architectures médiévale, Renaissance et contemporaine.La rénovation a été confiée à. L’intervention a permis de préserver les éléments anciens tout en modernisant les espaces. Parmi les restaurations notables figure une verrière de 17 mètres qui domine désormais la cour centrale. «», souligneL’établissement propose, chacune pensée comme un refuge unique. Less’adressent aux courts séjours, tandis que les Suites Collection rendent hommage à l’histoire du lieu avec un mobilier d’époque et des éléments contemporains. Chaque catégorie de chambre se distingue par un style et une ambiance propre, offrant une expérience personnalisée au cœur d’un monument réinventé.