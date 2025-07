Les plus beaux rooftops du monde enfin accessibles sur Mapstr

Mapstr a dévoilé une carte thématique dédiée aux rooftops , intégrée à son application. Elle propose une sélection de plus de 220 adresses réparties dans les grandes métropoles du monde, dont. L’outil permet de localiser facilement des bars, hôtels, terrasses ou restaurants perchés, selon plusieurs filtres pratiques : #Restaurant, #Bar, #Hôtel, #Piscine, etc. Chaque lieu est présenté avec une courte description, des photos, des tags thématiques et des informations pratiques.L’objectif est de proposer une. La carte peut être utilisée sans téléchargement de l’application, directement via un lien web, et reste accessible à tous. Elle sera régulièrement enrichie de nouvelles adresses, notamment à Athènes, Lisbonne et Los Angeles. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des cartes thématiques développées par Mapstr, qui compte aujourd’hui plus deL'application française, fondée en 2015 par Sébastien Caron , poursuit ainsi son développement autour de la personnalisation de l’exploration urbaine.