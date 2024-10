Mapstr : de l'IA mais pourquoi faire ?

propose des suggestions précises adaptées aux envies en quelques secondes, basées sur les millions de commentaires et tags ajoutés par ses utilisateurs sur ces lieux et sur des grands modèles de language (LLM).

Dans le tourisme, celui qui n'a pas mis de l'intelligence artificielle, par ci ou par là, sera maintenant jugé comme en retard.Du moins, il n'est pas un communiqué de presse sans avoir un encadré sur le sujet. Il ne faut pas rater le virage et bon nombre d'acteurs ont compris le message.L'enjeu de cette adoption est de faciliter la découverte de lieux sur-mesure et de proposer des recommandations ultra personnalisées.La première nouveauté est l'introduction d'un moteur de recherche d’inspiration propulsé par l’intelligence artificielle, afin de répondre aux besoins des visiteurs et voyageurs à l'instant T.Que ce soit à Châteauroux, à Boston ou à Singapour, l'IA de mapstr