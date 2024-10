L'IA en agences : "le retard pris ne pourra être rattrapé 🔑

Soit apprendre à dialoguer avec ChatGPT (OpenAI), Claude ou encore Gemini (Google), pour obtenir une réponse.



« Il faut bien préciser, dans un texte court, quelle tâche vous voulez qu’il effectue et lui donner le format de la réponse, cela peut être un mail, un texte de 10 lignes ou en trois paragraphes ou encore un tableau et ne pas hésiter à séquencer les questions. »



Pour l’intervenante, qui a aussi dirigé l’Escaet, cela permet aussi de passer outre « le syndrome de la page blanche » en permettant par exemple de rédiger à un client une réponse circonstanciée et adaptée.



Attention, néanmoins, il n’est pas infaillible mais va toujours donner une réponse, on peut lui demander « es-tu sûr d’avoir compris ma demande, il répondra sur une échelle de 0 à 10, oui je l’ai comprise. »