Comment Exotismes a mis l'IA au service de sa productivité [ABO]

Cette automatisation des devis dits "simples" n'est pas sans impact pour les équipes du call center. Ces dernières se consacrent désormais aux demandes plus complexes ce qui peut générer du stress ou une impression de baisse d’efficacité.



« En automatisant tout ce qui était simple, il ne reste plus que les cas les plus complexes. Et quand on en parle avec le call center, ils nous disent que les demandes sont de plus en plus compliquées mais ce sont des demandes que nous ne traitions pas auparavant. Tout projet informatique, y compris l’IA, ne peut se faire qu’avec les équipes.



Ce qu’on leur a expliqué, c’est que cela leur permettrait d’évoluer : de simples vendeurs en prise de commande, la version la plus basique du métier, vers de véritables conseillers, capables d’apporter une vraie valeur ajoutée. Au fur et à mesure nous avons introduit de la technologie, mis en place de nouveaux outils pour leur permettre d'être de plus en plus experts, et surtout, qu'ils acceptent cette technologie. Parce qu’en réalité, elle donne du sens à leur travail. Et c’est l’exact opposé de ce qu’on entend souvent dans les discours sur le sujet aujourd’hui. » développe Julien Cisineros qui précise que les solutions dopées à l'intelligence artificielle doivent être fiables à 100% ou dédiées à des tâches d'automatisation.



Sans cela, le ressenti des collaborateurs peut être déceptif. Il illustre : « Nous avions mis en place un système d'aide à la rédaction d'email. Les équipes nous répondaient que cela ne marchait qu’une fois sur deux. Elles préfèreraient les traiter manuellement. Ce à quoi nous répondions : oui, mais une fois sur deux, cela vous fait gagner du temps.



Un élément que nous n’avions pas anticipé, c’est le stress que cela peut générer chez les équipes, notamment dans les situations de contact direct avec un client, ou au téléphone. Devoir utiliser un outil dont la fiabilité est perçue comme aléatoire peut s’avérer frustrant, voire contre-productif.»