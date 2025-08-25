Aérien : coulisses d’un été mouvementé et enjeux futurs [ABO]

Ailleurs que dans l’hexagone, l’été a été marqué par quelques annonces importantes.



Si le groupe Air France - KLM a bien réussi son deuxième trimestre, c’est aussi le cas de ses grandes rivales :



Le Groupe Lufthansa (autorisé en juin dernier à acquérir une participation minoritaire de 10% dans Air Baltic ) a surpris en publiant un bénéfice opérationnel à 871 millions d'euros contre 805 millions prévus et en hausse de 3%.



IAG quant a lui a annoncé un bénéfice d’exploitation de 1,68 milliard d'euros, en hausse de 35,4% par rapport à l’année précédente et lui aussi supérieur à ce que prédisaient les analystes.



Au sein du groupe IAG, on a aussi appris cet été le tournant historique pris par Vueling en matière de flotte. Jusqu’à présent 100% Airbus, la compagnie espagnole intègrera en 2026, 50 Boeing 737 MAX.



Ces deux géants, à l’instar du groupe Air France - KLM, ont aussi fait part durant cet été que le rachat d’Air Europa, un temps envisagé n’était plus d’actualité.



Pratiquement dans la foulée, Air Europa a accepté l'offre de Turkish Airlines, dont nous avions récemment évoqué les grandes ambitions, qui propose de reprendre 26 % du capital de la compagnie espagnole pour 275 millions d'euros.



De quoi permettre à la compagnie turque de s'ouvrir les portes des liaisons entre l'Espagne et l'Amérique latine.



De l’autre côté des Alpes, le Conseil d’administration d’ITA Airways a approuvé début juillet le plan stratégique pour la période 2026 - 2030.



Il s’articulera autour de trois piliers stratégiques majeurs : le renforcement du positionnement concurrentiel, le développement du réseau et de la flotte et le renforcement de l’intégration au sein du Groupe Lufthansa.



En Grèce, Aegean Airlines va s’ouvrir vers de nouvelles frontières, plus lointaines grâce à l’acquisition confirmée en juillet dernier de deux Airbus A.321neoXLR pour se lancer vers l’Inde (New Dehli et Mumbai) en mars de l’année prochaine.



Bangalore, les Seychelles, les Maldives, Nairobi, Almaty et Lagos devraient suivre dans les années qui viennent. Pour Etihad, l’arrivée également d’A321LR, le 25 juillet dernier a été vécu au sein de l’entreprise comme « un moment extraordinaire, et qui change tout ce que nous pensions possible sur un monocouloir » selon Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer d'Etihad Airways.



Une cabine révolutionnaire puisqu’elle offrira en plus d’une classe business et économique les toutes premières First Suites d'Etihad sur monocouloir.



L’avion sera programmé sur Paris en supplément de l’A380 et sur bien d’autres destinations qui s’ouvriront prochainement. TourMaG devrait pouvoir, dès octobre, vous raconter par le détail cette expérience de vol.



En Arabie Saoudite voisine et alors que Ryadh Air s’apprête à démarrer ses opérations, l’autorité de l’aviation civile saoudienne (GACA) a approuvé cet été la création d’une nouvelle compagnie low cost d'ici 2030,émanant d'un consortium de plusieurs investisseurs dont Air Arabia.



Rappelons que l’ambition du pays est d'atteindre 100 millions de visiteurs d’ici 2030. Alors que b Saudia]b se recentrera sur Djeddah et Riyad Air dans la capitale Riyad, cette nouvelle compagnie se développera à l’est, dans la province orientale à Damman à l'aéroport international King Fahd.



Enfin, le crash du 787 d’Air India à Ahmedabad, en Inde le 12 juin dernier, gardera encore à la rentrée et au-delà, ses mystères.



Comment et pourquoi les interrupteurs permettant l’injection du carburant dans les moteurs ont été coupés en pleine phase de décollage ? L’enquête se poursuit. Le 17 juillet dernier, la DGAC indienne a déclaré : « Qu’à ce stade, il est trop tôt pour tirer une conclusion définitive ».



L'enquête de l'AAIB ( Aircraft Accident Investigation Bureau) n'est pas encore terminée et elle appelle toutes les parties concernées à « attendre la publication du rapport final d'enquête une fois celle-ci terminée. »



Redécollage donc en ce jour, du suivi de l’actualité des compagnies aériennes et de son industrie dans un monde incertain, turbulent, dangereux, mais toujours et de plus en plus en demande de mobilité.



