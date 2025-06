A220, connectivité, partenariats : les challenges d’Air Austral [ABO]

Oui, et pas simplement d’ailleurs pour Air Austral, mais aussi pour Ewa Air, dont je suis également le président. Nous sommes venus au salon pour rencontrer aussi des loueurs, des motoristes, et faire le point.



Aujourd’hui, notre constat, c’est qu’une compagnie comme la nôtre, qui reste une compagnie de petite taille, et qui opère en plus depuis des bases qui ne sont pas forcément les plus proches des centres industriels, se doit d’avoir une flotte performante, évidemment, mais aussi fiable.



La problématique que l’on a aujourd’hui, c’est que l’on constate une fiabilité encore largement perfectible sur les A220. Il s’agit là de la flotte moyen-courrier, et elle devient très compliquée pour nous à opérer, parce qu’elle coûte beaucoup trop cher.

Nous sommes en train de réfléchir. Nous aurions souhaité continuer à l’opérer, mais la réalité des faits, les événements que nous subissons depuis plus de quatre ans d’opération de cet avion, nous conduisent à réfléchir à la manière dont nous devons poursuivre avec cet appareil, vu les coûts qu’il nous génère : coûts directs de maintenance, mais aussi coûts indirects en termes de perturbations du programme et d’impact sur l’image de la compagnie.



Et encore une fois, quand vous êtes une grande compagnie, même si c’est compliqué, vous pouvez vous permettre d’avoir un certain nombre d’avions au sol, grâce à des dispositifs d’avions de rechange, notamment, qui font que vous arrivez à amortir plus facilement ces incidents.



Quand vous êtes une petite compagnie, qui opère trois avions sur son réseau moyen-courrier, et que vous en avez un qui est immobilisé au sol de façon prolongée, vous ne pouvez pas vous le permettre. Un avion qui reste au sol, c’est un avion qui coûte cher. Nous, tous nos moyens doivent être en vol et doivent produire.

Sans doute pas, mais nous sommes ouverts à toutes les possibilités.