Air Austral : le redressement des finances se confirme

une étape déterminante dans notre redressement, avec un objectif atteint de retour à l’équilibre d’exploitation.

Après les turbulences, Air Austral a grandement redressé sa trajectoire. Il a pris ses fonctions, il y a à peine un an, et déjà Hugues Marchessaux peut afficher un large sourire au moment d’évoquer les comptes de la compagnie.Le président du directoire vient d’annoncer avoir franchi, pour l’exercice 2024-2025, "Il faut dire qu’Air Austral revient de loin.Quelques mois avant la nomination de l’ancien d’Air Caraïbes, la compagnie était en grande difficulté. Les comptes et la trésorerie avaient plongé dans des proportions alarmantes.La situation était telle que l’entreprise réunionnaise faisait face à un risque de défaut dans les semaines, voire même les jours à venir, suite à la publication d’un rapport choc d’Aérogestion, mandaté par les actionnaires.À ces difficultés financières s’ajoutaient les problématiques liées à la flotte.