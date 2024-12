Aérien : ton pavillon (français) impitoya-bleuuuu !

Down Under

Les sièges, même en classe Eco, ont été configurés aux mesures des "Wallabies" ou des "Socceroos" (selon que vous êtes plutôt rugby ou football pour visualiser la ref) : assise large et confortable, appuie-tête modulable en hauteur et largeur, accoudoirs relevables et un "footnet" (filet repose-pieds conçu pour "bercer les jambes pendant le sommeil").



L'écran tactile est lui aussi au format XXL (30 cm de diagonale) avec un très large choix de divertissements et de films récents, dont une belle collection de titres en français,

Autre sujet autre continent.Nous parlons là de la 5e ligne la plus longue du monde, rien que ça ! Et si cette information a fait le buzz sur TourMaG.com et le web, elle a aussi marqué Guillaume Linton. L'influenceur du tour-opérating français était de cette première historique.24 ans après son 1er voyage "",Notons aussi que pour la planète mieux vaut un vol direct qu'un voyage avec plusieurs escales.