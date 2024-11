Taxe de solidarité : le Sénat change le barème !

Du côté des compagnies aériennes, il n'y a aucune ambiguïté.



Qu'importe les scénarios, si la taxe était appliquée plus tard, si le barème de la taxe était retenu à la baisse, si en fin de compte il n'y a plus la taxe, nous rembourserons ce que nous devons rembourser point final.



Et pour aucune compagnie, il n'y a pas le besoin de placer l'argent sur un compte. Elles ont la trésorerie nécessaire pour faire ça, puis nous nous sommes engagés et on ne reviendra pas dessus,

En attendant de voir ce que la politique fiction donnera, attardons-nous sur le changement de barème tel que validé par le Sénat.Vous l'aurez compris, bien qu'adopté, le texte est loin d'entrer en vigueur, les étapes sont nombreuses et le chemin miné. Prenons alors l'hypothèse d'une application de cette nouvelle grille tarifaire, cela signifierait alors que les compagnies depuis début novembre 2024 ont collecté... trop d'argent.Elles ont appliqué celui du gouvernement dans sa version initiale, donc 9 euros. Le trop-perçu est de plus de 4 euros par tronçon. Pour rappel, Air Caraïbes et Air France ont fait passé la taxe de 3 à 9,87 euros, comme nous vous le révélions. " affirme Pascal de Izaguirre.Personne ne doute de la parole des transporteurs, mais certains s'interrogent de la façon de procéder.Rappelons tout de même, que l'intitulé de la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA) est différent selon les entreprises.Pour Air France, elle est affichée comme "" et chez sa consoeur, Air Caraïbes, la surcharge est surnommée dans les billets "".Les professionnels ont, espérons le, bien consigné toutes les taxes collectées, alors même que les compagnies n'étaient pas en mesure de le faire, puisque la loi n'est toujours pas votée.